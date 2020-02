Η Τουρκία στέλνει ενισχύσεις στην Ιντλίμπ - Μαίνονται οι συγκρούσεις

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Η αποστολή των ενισχύσεων αυτών γίνεται ενώ οι συριακές φιλοκυβερνητικές δυνάμεις φαίνεται να είναι έτοιμες να καταλάβουν την πόλη Σαρακέμπ, στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ιντλίμπ.

Στην Άγκυρα, πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας δήλωσε πως οι τουρκικές θέσεις παρατήρησης στον τομέα της Σαρακέμπ είναι «σε θέση να αμυνθούν» σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση από τις δυνάμεις του καθεστώτος.

Latest on Turkey’s Idlib operation:

– Commando units sent to military observation points

– Nearly 150-vehicle convoy dispatched to Idlib

– Defence ministry says will retaliate all attacks pic.twitter.com/ecZ66GLhoh