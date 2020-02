Η Τουρκία ζήτησε από τις ΗΠΑ πυραύλους Patriot για τη Συρία

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο που επικαλείται το Bloomberg, η Άγκυρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει F-16 για να χτυπήσει μονάδες του Άσαντ στην Ιντλίμπ, αν οι Patriot είχαν αναπτυχθεί στην πόλη Hatay, στα σύνορα της Τουρκίας για να παράσχουν προστασία.

Η Τουρκία, σύμφωνα με το Bloomberg, δεν έχει λάβει έως τώρα απάντηση από τις ΗΠΑ με το αίτημά της να κατατίθεται την προηγούμενη εβδομάδα στον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ραγκίπ Σοϊλού το δημοσίευμα του Bloomberg ισχύει απόλυτα, αλλά όπως ο ίδιος σημειώνει «όλοι ξέρουμε ότι οι ΗΠΑ δεν θα δώσουν τους Patriot όσο η Άγκυρα έχει τους S-400. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι σκέφτονται τώρα οι αξιωματούχοι στην Άγκυρα για την επιλογή των S-400 τώρα».

I can confirm that Turkey had asked Patriots from the US to deter Russia in Idlib.

But we all know that the US won’t provide it while Ankara has S-400s.

I really wonder what officials in Ankara think about their S-400 choice now.