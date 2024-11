Η Τζένιφερ Λόπεζ στο πλευρό της Χάρις: «Ο Τραμπ προσέβαλε όλους τους Λατινοαμερικάνους» - ΒΙΝΤΕΟ

«Αυτή είναι και δική μας χώρα. Είναι ώρα να δώσουμε το "παρών" υπέρ της Χάρις. Είναι ωρα να πούμε όλοι "presente". Είμαι μια Αμερικανίδα, είμαι η κόρη της Γκουανταλούπε Ροντρίγκεζ και του Νταβίντ Λόπεζ, μια περήφανη κόρη του Πουέρτο Ρίκο. Είμαι Πορτορικανή» είπς εμφανώς φορτισμένη η Λόπεζ.

Jennifer Lopez has just endorsed Kamala Harris!

"At Madison Square Garden, he reminded us who he is and how he really feels. It wasn't just Puerto Ricans who were offended that day…it was humanity, and anyone of decent character."

pic.twitter.com/wmTtx4bY0F