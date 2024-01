H Wall Street Journal για την κατάσχεση ελληνικών συμφερόντων πλοίου από το Ιράν

H Wall Street Journal με τίτλο Iran Seizes Oil Tanker Linked to U.S. Sanctions Dispute που αναφέρει ότι το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, την ώρα που ο Aμερικανός ΥΠΕΞ Anthony Blinken ολοκλήρωvε μια εβδομαδιαία περιοδεία στην περιοχή, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Μέση Ανατολή που έχουν αυξηθεί μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Nέα Υόρκη, του Θανάση Κ. Τσίτσα

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Windward, οι επιθέσεις των Χούθι έχουν ήδη αναγκάσει σχεδόν το ένα τέταρτο των πλοίων να αλλάξουν πορεία για να αποφύγουν την Ερυθρά Θάλασσα, πλέοντας αναγκαστικά γύρω από τη νότια Αφρική. Αυτές οι εκτροπές έχουν προκαλέσει απώλειες έως και 40 εκατ. δολάρια σε εβδομαδιαία τέλη διέλευσης για τη διώρυγα του Σουέζ της Αιγύπτου και καθυστερήσεις έως και 40 ημερών για τα πλοία που άλλαξαν πορεία, όπως ανέφερε η δανέζικη εταιρεία συμβούλων Vespucci Maritime.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η Αμερική και οι σύμμαχοί της έχουν ακολουθήσει παράλληλη παρασκηνιακή διπλωματία για να αποφύγουν την άμεση αντιμετώπιση του Ιράν και των πληρεξουσίων του, οι οποίοι συνέχισαν να προκαλούν τη Δύση, μεταξύ άλλων με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Συρία και το Ιράκ από σιιτικές πολιτοφυλακές που χρηματοδοτούνται από την Τεχεράνη.

«Οι ΗΠΑ αποτυγχάνουν να κατανοήσουν ότι με το Ιράν δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τη διπλωματία», δήλωσε ο Jacob Nagel, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ και ανώτερος συνεργάτης στο Foundation for the Defense of Democracies. "Πρέπει να υπάρξει πλήρης οικονομική πίεση και μια αξιόπιστη στρατιωτική απειλή", πρόσθεσε.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν αναγνώρισε το δεξαμενόπλοιο στο οποίο επιβιβάστηκε ως το υπό ελληνική διαχείριση πλοίο "St. Nikolas". Το δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε "σε αντίποινα για την κλοπή πετρελαίου από το αμερικανικό καθεστώς", δήλωσε ο ιρανικός στρατός. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν Ιρανούς κομάντος να προσγειώνονται στο κατάστρωμα του πλοίου από στρατιωτικό ελικόπτερο. Το πλοίο, παλαιότερα γνωστό ως Suez Rajan, έχει περίπλοκο παρελθόν.

Πέρυσι, οι ναυλωτές του Suez Rajan ομολόγησαν την ενοχή τους σε κατηγορίες που κατατέθηκαν σε αμερικανικό δικαστήριο ότι μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο που είχε υποστεί κυρώσεις. Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο και το φορτίο ιρανικού πετρελαίου κατασχέθηκε. Το πλοίο παρέμεινε αδρανές στα ανοικτά των ακτών του Τέξας για μήνες, επειδή οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αγωνίζονταν να βρουν δυτικές εταιρείες πρόθυμες να ξεφορτώσουν το πετρέλαιο. Αν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης τελικά συμφώνησε να βοηθήσει για να εκπληρώσει τη δράση της κατάσχεσης, ορισμένοι αναλυτές ασφαλείας και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η υπόθεση υποδήλωνε ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να αποτρέψουν την ιρανική επιθετικότητα αποτύγχαναν.

«Η κατάληψη του πετρελαιοφόρου από τον ιρανικό στρατό δεν συνιστά αεροπειρατεία», δήλωσε εκπρόσωπος της ιρανικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη στην εφημερίδα Wall Street Journal. «Αντίθετα, πρόκειται για μια νόμιμη επιχείρηση που κυρώθηκε από δικαστική απόφαση και αποτελεί απάντηση στην κλοπή του ίδιου του πετρελαίου του Ιράν», είπε.

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τακτικά πετρελαιοφόρα τα τελευταία χρόνια. «Αυτό που βλέπουμε με το πετρελαιοφόρο, νομίζω ότι είναι η απάντηση του Ιράν στη στοχοποίηση των ιρανών συμμάχων στην περιοχή», δήλωσε ο Nader Hashemi, καθηγητής πολιτικής της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ουάσιγκτον. Δύο πολύτιμοι σύμμαχοι του Ιράν -ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς και ένας στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ- σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ξεχωριστά περιστατικά στο Λίβανο.

Τα τελευταία περιστατικά ασφαλείας κατά μήκος των οδών ναυσιπλοϊας δείχνουν ότι η επίσκεψη του Blinken στην περιοχή, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, απέτυχε σε έναν από τους βασικούς της στόχους: να μειώσει τις εντάσεις που δημιούργησε ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ αντάλλαξαν επίσης πυρά στα σύνορα με τον Λίβανο, με κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο μέτωπο στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Παρόλο που η πολεμική περιοδεία του Blinken σε οκτώ χώρες δεν πέτυχε σημαντικές- δημόσια γνωστές -επιτυχίες κυρίως λόγω των υψηλών επιπέδων δυσπιστίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, οι συνεργάτες του Αμερικανού ΥΠΕΞ λένε ότι κατάφερε, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, να ξεκινήσει συζητήσεις με Άραβες ηγέτες με στόχο τη χάραξη μιας μεταπολεμικής πορείας για τη Γάζα.

Iran Seizes Oil Tanker Linked to U.S. Sanctions Dispute-"After the theft of Iranian oil by the United States last year, St Nikolas tanker was seized by Iran's Navy this morning with a judicial order ... it is en route to Iranian ports," citing a statement by the Navy. pic.twitter.com/nYyunhxqAJ — Thomas Welschen (@TWelschen) January 11, 2024

To Reuters σε ανταπόκριση από το Ντουμπάι με τίτλο Iran seizes oil tanker involved in US-Iran dispute in Gulf of Oman μεταδίδει ότι όπως ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν κατέσχεσε την Πέμπτη ένα δεξαμενόπλοιο με ιρακινό αργό πετρέλαιο που προοριζόταν για την Τουρκία σε αντίποινα για την κατάσχεση πέρυσι του ίδιου πλοίου και του πετρελαίου του από τις ΗΠΑ.

Η κατάσχεση του πλοίου «St Nikolas» με σημαία Νήσων Μάρσαλ συμπίπτει με τις επιθέσεις από τις υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές Χούθι της Υεμένης που στοχεύουν τις οδούς ναυσιπλοϊας της Ερυθράς Θάλασσας.

«Μετά την κλοπή ιρανικού πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, το δεξαμενόπλοιο St Nikolas κατασχέθηκε από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό σήμερα το πρωί με δικαστική εντολή ... βρίσκεται καθ' οδόν προς ιρανικά λιμάνια», μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην Ουάσινγκτον, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν παράνομα στο πλοίο St Nikolas στον Κόλπο του Ομάν και το ανάγκασαν να αλλάξει πορεία προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα. «Καμία απολύτως δικαιολογία για την κατάσχεσή του, καμία απολύτως. Πρέπει να το αφήσουν να φύγει», δήλωσε ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, John Kirby.

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν το St Nikolas πέρυσι σε μια επιχείρηση επιβολής κυρώσεων, όταν έπλεε με διαφορετικό όνομα, το Suez Rajan. Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι η κίνηση αυτή "δεν θα μείνει αναπάντητη".

Ένοπλοι εισβολείς επιβιβάστηκαν στο St Nikolas, καθώς έπλεε κοντά στην πόλη Sohar του Ομάν, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey, και το σύστημα εντοπισμού του AIS απενεργοποιήθηκε καθώς κατευθυνόταν προς το ιρανικό λιμάνι Bandar-e-Jask. «Η επικοινωνία με το δεξαμενόπλοιο St Nikolas, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ και ιδιοκτησίας της ελληνικής πλοιοκτήτριας εταιρείας Empire Navigation, διακόπηκε γύρω στις 06:30 της 11ης Ιανουαρίου στα ύδατα του Ομάν», ανέφερε η τουρκική εταιρεία διύλισης πετρελαίου Tupras (TUPRS.IS) στο Reuters σε ανακοίνωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιβεβαιώνοντας ότι είχε αγοράσει το φορτίο από τον ιρακινό κρατικό έμπορο SOMO.

Το πλοίο φόρτωσε περίπου 145.000 μετρικούς τόνους πετρελαίου στο ιρακινό λιμάνι της Βασόρας και κατευθυνόταν προς την Αλιάγα στη δυτική Τουρκία μέσω της διώρυγας του Σουέζ, δήλωσε η Empire Navigation στο Reuters. Είπε ότι είχε χάσει την επαφή με το πλοίο, το οποίο ήταν επανδρωμένο με πλήρωμα 19 ατόμων, μεταξύ των οποίων 18 Φιλιππινέζοι υπήκοοι και ένας Έλληνας υπήκοος. Από τον Οκτώβριο, οι Χούθι της Υεμένης έχουν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για να δείξουν την υποστήριξή τους στην παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς στον αγώνα της κατά του Ισραήλ.Τα περιστατικά αυτά έχουν επικεντρωθεί στο στενό Bab al-Mandab, στα νοτιοδυτικά της Αραβικής Χερσονήσου.

«Οι ενέργειες του Ιράν είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απειλούν τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διοικητής του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού αντιναύαρχος Brad Cooper.

Το Suez Rajan μετέφερε περισσότερα από 980.000 βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου πέρυσι, όταν κατασχέθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής κυρώσεων των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ανέφεραν τότε ότι το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προσπαθούσε να στείλει λαθραίο ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Το πλοίο δεν ήταν σε θέση να ξεφορτώσει το ιρανικό αργό για σχεδόν 2-1/2 μήνες λόγω φόβων για δευτερογενείς κυρώσεις στα πλοία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκφόρτωση. Μετά την εκφόρτωση των φορτίων μετονομάστηκε σε St Nikolas.