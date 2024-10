Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Οι ένοπλες ταξιαρχίες αλ-Κασάμ της Χαμας ανακοίνωσαν πως οι δύο τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την επίθεση, ο Μοχάμαντ Μεσέκ και ο Αχμέντ Χιμούνι από τη Χεβρώνα, είναι μέλη της οργάνωσης.

Οι δύο δράστες άνοιξαν πυρ μέσα στον συρμό προτού κατέβουν από αυτόν και συνεχίσουν πεζή να πυροβολούν στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία του Τελ Αβίβ.

At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images. pic.twitter.com/wOP9ItbGVP