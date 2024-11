Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ενός Ισραηλοαμερικανού ομήρου

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την οικογένεια του 20χρονου ομήρου Ένταν Αλεξάντερ, ή από τις ισραηλινές αρχές που χαρακτηρίζουν βάρβαρο ψυχολογικό πόλεμο τέτοια βίντεο της Χαμάς με ομήρους.

Ο νεαρός εμφανίζεται στο βίντεο να ζητά από τους Ισραηλινούς να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για την απελευθέρωσή του και όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμη αιχμάλωτοι στη Γάζα.

Hamas published a video of an Israeli-American hostage, in which he pleads for U.S. President-elect Donald Trump to secure his release from captivity.

Hamas leaders were expected to arrive in Cairo today for ceasefire talks with Egyptian officials to explore ways to reach a deal… pic.twitter.com/EHPiLPYjzE