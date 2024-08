Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανέλαβαν την ευθύνη για τη χθεσινή «επίθεση αυτοκτονίας» στο Τελ Αβίβ

Λίγο νωρίτερα η αστυνομία του Ισραήλ και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν ότι η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε χθες στο Τελ Αβίβ ήταν τρομοκρατική επίθεση.

Ο άνδρας που μετέφερε τη βόμβα, η οποία εξερράγη κοντά σε συναγωγή, σκοτώθηκε, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε.

Failed suicide attempt in Tel Aviv. Truck explosion reported in Tel Aviv, Israel. One man believed to be a truck driver dead. Initial probe reveals the man dead was about to detonate a bomb and it exploded prematurely. Major terror attack likely thwarted. Body of the killed… pic.twitter.com/M1lHhc9W80

Η χθεσινή επίθεση σημειώθηκε περίπου μία ώρα αφού ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στο Τελ Αβίβ για να συναντηθεί με Ισραηλινούς ηγέτες και να πιέσει για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι βομβιστικές επιθέσεις ήταν συχνές στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της δεύτερης παλαιστινιακής ιντιφάντα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όμως πλέον είναι σπάνιο φαινόμενο.

?? Ma'alot Tarshiha (northern towns): Dear residents, as part of the directive to the settlements of the Western Galilee in the conflict line, we ask to be alert and watchful, to reduce movements.

