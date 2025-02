Η Χαμάς παρέδωσε τρεις Ισραηλινούς ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό - Σοκάρει η εικόνα τους

Περιστοιχισμένοι από μαχητές της Χαμάς, οι όμηροι Ορ Λεβί, Ελί Σαραμπί και Οχάντ Μπεν Αμί, που φαινόντουσαν αδυνατισμένοι και αδύναμοι, αναγκάστηκαν να μιλήσουν στα εβραϊκά μπροστά στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, προτού παραδοθούν στη συνέχεια στα μέλη του Ερυθρού Σταυρού που τους μετέφερε για να τους παραδώσει στις ισραηλινές δυνάμεις.

The Hostages, Eli Sharabi, Or Levy, and Ohad Ben Ami are handed over by Hamas to Red Cross Representatives, after being paraded on Stage. pic.twitter.com/05K0NmVMxv