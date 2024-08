Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ - ΒΙΝΤΕΟ

«Η Ισλαμική Αντίσταση συμπεριέλαβε τον οικισμό Μπέιτ Χιλέλ (στο βόρειο Ισραήλ) στον κατάλογο των στόχων της και τον βομβάρδισε για πρώτη φορά με δεκάδες ρουκέτες», αναφέρει η ανακοίνωση του φιλοϊρανικού κινήματος.

??????????CONFIRMED: 50 MISSILES LAUNCHED FROM LEBANON TOWARDS GALILEE

Hebrew media reports that 50 missiles were launched from Lebanon towards the Galilee.

Footage is circulating of the Iron Dome intercepting the reported missiles.

Source: @SuppressedNws , Channel 14 https://t.co/qBIxeep7snpic.twitter.com/mAwkZ1CjZB