Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ - Ενεργοποιήθηκε το Iron Dome

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγιναν αναχαιτίσεις από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλους πάνω από τη Δυτική Γαλιλαία, αλλά δεν ήταν αμέσως σαφές εάν οι επιθέσεις αντιπροσώπευαν μια κλιμάκωση από τις σχεδόν καθημερινές ανταλλαγές πυρών που συνεχίζονται εδώ και μήνες.

