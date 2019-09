H Xεζμπολάχ κατέρριψε ισραηλινό drone στον Λίβανο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μαχητές της Χεζμπολάχ «αντιμετώπισαν με τα απαραίτητα όπλα ένα ισραηλινό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος τη στιγμή που περνούσε τα παλαιστινιολιβανέζικα σύνορα προς την κατεύθυνση της πόλης Ραμία», στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος που μετέδωσε το Αλ Μάναρ.

Το UAV καταρρίφθηκε «έξω από την κοινότητα και βρίσκεται στα χέρια» των μαχητών του σιιτικού κινήματος, κατά το ίδιο κείμενο.

Hezbollah claims to shoot down Israeli drone that crossed border https://t.co/4DDLGqe9pL