Η «χιονοθύελλα του αιώνα» σαρώνει τις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 55 νεκροί, χιλιάδες χωρίς ρεύμα - Συγκλονιστικές εικόνες

Στους 55 φτάνουν οι νεκροί από τον «κυκλώνα βόμβα» που έχει σαρώσει τις ΗΠΑ. Εικόνες αποκάλυψης και φόβοι για περισσότερες απώλειες από τη «θύελλα του αιώνα».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας από το ομοσπονδιακό κράτος στη Νέα Υόρκη, μετά την ακραία χιονοθύελλα η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους μόνο στην περιοχή της πόλης Μπάφαλο, της δεύτερης μεγαλύτερης της πολιτείας, και άφησε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Στους 55 ανέρχονται οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ από την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του τηλεοπτικού δικτύου NBC News.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κομητεία Ίρι, στη δυτική Νέα Υόρκη, που έχει παραλύσει από τα χιόνια. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, άλλοι βρέθηκαν νεκροί στους δρόμους ή υπέστησαν καρδιακή προσβολή ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χιόνια από την αυλή τους. A travel ban remained in effect in Buffalo on Monday after a powerful blizzard over the weekend killed at least 25 people and brought several feet of snow to the city. https://t.co/bvphgjpxoFpic.twitter.com/whei0K1oCY — CBS News (@CBSNews) December 26, 2022

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σχολίασε ότι θα μείνει στην ιστορία ως «Η Θύελλα του ‘22», μετά από εκείνη του 1977 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 30 άνθρωποι.

Drone video from New York State Police shows an Erie Co., NY neighborhood digging out from feet of snow. At least 27 people died in Erie Co. in what NY Gov. Kathy Hochul describes as the "most devastating storm in Buffalo's long storied history..." pic.twitter.com/IQJlmo2bh6 — Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) December 26, 2022

Η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει εδώ και μέρες τις ΗΠΑ και έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους «απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της», προειδοποίησαν οι αρχές.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει τελειώσει», είπε η Κάθι Χόκουλ, υπενθυμίζοντας ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκατοστά χιόνι. «Είναι σαφώς η θύελλα του αιώνα», πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μπάφαλο, τη γενέτειρά της.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx#snowpic.twitter.com/0v90aofgsX — WeatherNation (@WeatherNation) December 25, 2022

Μολονότι η ένταση της θύελλας έχει κοπάσει, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, «παραμένει πάντα επικίνδυνο το να βρίσκεται έξω», πρόσθεσε.

Η δυτική Νέα Υόρκη, αν και συνηθισμένη στο κρύο και τις θύελλες, καλύφθηκε το Σαββατοκύριακο από δύο μέτρα χιόνι. Η θερμοκρασία παραμένει σε πολικά επίπεδα από την περασμένη εβδομάδα.

The death toll from a brutal winter storm in the United States is set to rise even further, as parts of western New York are buried by up to 1.9 metres of snow. Read more: https://t.co/x0oyUsHLzIpic.twitter.com/8jYqqd7lWN — SBS News (@SBSNews) December 26, 2022

Στην κομητεία Ίρι, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Μπάφαλο, έχουν χάσει τη ζωή τους 25 άνθρωποι. Στο Οχάιο, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα που συνδέονται με την κακοκαιρία.

Το Μπάφαλο παραμένει σχεδόν αποκλεισμένο, λόγω της εντυπωσιακής ποσότητας του χιονιού που το έχει καλύψει. Οι εικόνες από το κέντρο της πόλης δείχνουν αυτοκίνητα στους δρόμους, σκεπασμένα από χιόνια.

«Σας παρακαλώ, εκτός και αν είστε μέλος σωστικών συνεργείων, μην οδηγείτε. Οι συνθήκες είναι κακές», ήταν η έκκληση που απεύθυνε στους πολίτες ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Μαρκ Πόλονκαρζ. Η απαγόρευση κυκλοφορίας παραμένει σε ισχύ, ωστόσο ορισμένοι κάτοικοι την αψήφησαν.

«Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να μεταφέρουμε ανθρώπους σε γιατρούς και νοσοκομεία», εξήγησε το πρωί ο Τζον Γκαρσία, ο σερίφης της κομητείας. «Οι δρόμοι αρχίζουν πλέον να γίνονται βατοί, επειδή κόπασε ο άνεμος», εξήγησε.

Στο αποκορύφωμα της θύελλας τα σωστικά συνεργεία ήταν αδύνατον να φτάσουν σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, για παράδειγμα σε εκείνους που εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους ή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό στα σπίτια τους.

«Είναι σπαρακτικό να ακούμε εκκλήσεις οικογενειών με παιδιά, που λένε ότι πάγωσαν», σχολίασε ο Γκαρσία.

Σύμφωνα με τον Πόλονκαρζ, περισσότερα από 12.000 κτίρια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε ορισμένα η ηλεκτροδότηση δεν αναμένεται να αποκατασταθεί πριν από την Τρίτη.

Εξάλλου, το χάος στα αεροδρόμια συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς ακυρώθηκαν τουλάχιστον 2.600 πτήσεις. Οι συνθήκες αναμένεται ότι θα βελτιωθούν σταδιακά, όσο περνούν οι ημέρες.

Έλληνες που ζουν στις περιοχές που χτύπησε η απίστευτη ψυχρή εισβολή περιγράφουν τις δραματικές στιγμές για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.

«Οι άνθρωποι που ζουν εδώ και είναι γηγενείς πολίτες λένε ότι τέτοιο πολικό ψύχος έχουν αν το δουν πάρα πολλά χρόνια », σημειώνει η Άννα Σαρηγιάννη από τη Νέα Υόρκη, ενώ ο Γιάννης Ζάγκας από την γειτονική Πενσυλβάνια αναφέρει ότι «αυτό που συμβαίνει φέτος, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν περιοχές που σημειώνουν ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας»

Από την πλευρά του ο Γιάννης δίνει μια συγκλονιστική περιγραφή του πολικού ψύχους που επικρατεί. «Μπορείς αν ξεγελαστείς μέχρι να βγάλεις το χέρι σου έξω για να βγάλεις μία φωτογραφία ή να πάρεις κάτι από την τσέπη σου και σε ένα λεπτό το χέρι έχει παγώσει, δεν μπορείς να κουνήσεις τα δάχτυλα. Μιλάμε για καταστάσεις πρωτόγνωρες».

Το ευτύχημα είναι, όπως εξηγεί, ότι περισσότεροι αγόρασαν τα είδη πρώτης ανάγκης πριν ξεσπάσει ο χιονιάς. «Το καλό είναι ότι μας ενημέρωσαν ότι η κακοκαιρία θα ερχόταν και πολύς κόσμος έτρεξε στα σούπερ μάρκετ και προμηθεύτηκε είδη πρώτης ανάγκης».