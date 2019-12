Η «χριστουγεννιάτικη» πρόσοψη της Tate Britain

Την πρόσοψη της Tate Britain στο Λονδίνο διακόσμησε η Αν Χάρντι (Anne Hardy), κάνοντας το μουσείο να μοιάζει με ναό παρατημένο στην τύχη του λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, η Βρετανή καλλιτέχνης χρησιμοποιεί στην εγκατάστασή της φώτα δεμένα κόμπους, κουρελιασμένα πανό και άλλα αντικείμενα για να μεταμορφώσει τη μεγαλοπρεπή είσοδο του κτηρίου του 19ου αιώνα σε σκηνή Αποκάλυψης.

Με τίτλο «The Depth of Darkness, the Return of Light (Το Βάθος του Ερέβους, η Επάνοδος του Φωτός», η εφετινή εγκατάσταση - κάθε χρόνο η Winter Commission του μουσείου παραγγέλνει διάκοσμο της πρόσοψης για την περίοδο των Χριστουγέννων - προαναγγέλλει το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και απηχεί τους ρυθμούς της γης και την παλίρροια και άμπωτη του Τάμεση που κυλά δίπλα.

«Πηγή έμπνευσης για τον τίτλο είναι παγανιστικές περιγραφές του Χειμερινού Ηλιοστάσιου - της πιο σκοτεινής στιγμής της χρονιάς» υπογράμμισαν από την Tate Britain, στην ανακοίνωση της παραγγελίας.

«Αναφέρεται στους κύκλους των εποχών και στα πιο μακρόχρονα οικολογικά μοτίβα αλλά και σε σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα καθώς και στην ελπίδα για θετική αλλαγή» πρόσθεσαν.