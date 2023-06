Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο ΔΟΜ για το ναυάγιο της Πύλου

Σε μια ακόμα μια τραγωδία στο Αιγαίο που ενισχύει την επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη δράση από τα κράτη για να σωθούν ζωές στη θάλασσα και να μειωθούν τα επικίνδυνα ταξίδια επεκτείνοντας ασφαλείς και τακτικές οδούς μετανάστευσης, αναφέρεται η ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

«Ναυάγιο σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της Πύλου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. Μέχρι στιγμής 104 επιζώντες μεταφέρθηκαν στην ακτή ενώ 32 σοροί ανασύρθηκαν. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και φοβόμαστε ότι χάθηκαν περισσότερες ζωές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλοίο επέβαιναν έως και 400 άτομα. Άλλη μια τραγωδία στο Αιγαίο που ενισχύει την επείγουσα ανάγκη για συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη δράση από τα κράτη για να σωθούν ζωές στη θάλασσα και να μειωθούν τα επικίνδυνα ταξίδια επεκτείνοντας ασφαλείς και τακτικές οδούς μετανάστευσης», αναφέρει η ανάρτηση πριν από περίπου δυο ώρες.

It is heart-breaking. 41 bodies recovered & fears that hundreds more may be missing in a shipwreck off Pylos, Greece.

Such tragic deaths at sea are avoidable.

We need more safe pathways for people forced to flee. They should not be left with impossible life-threatening choices. pic.twitter.com/ZqTsRX9CdX