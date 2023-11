Haaretz: Συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς- Απελευθερώνονται 30 παιδιά, 20 γυναίκες - Τετραήμερη κατάπαυση του πυρός

Μιλώντας στο BBC, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος γνωστοποίησε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση από τη Χαμάς περίπου 12 ομήρων την ημέρα -φτάνοντας έως και τους 50- με αντάλλαγμα μια τετραήμερη κατάπαυση του πυρός.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει έως και 150 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η πιθανή απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων δίνει μια εξήγηση για τη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης απόψε, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές υπογραφές.

Fifty hostages held in Gaza could be released and fighting paused for four days in deal being discussed by Israel's government

Follow live https://t.co/OFnai5WQ4H