HΠΑ: Ανεμοστρόβιλος έπληξε οίκο ευγηρίας - Νεκροί, τραυματίες και εγκλωβισμένοι - ΒΙΝΤΕΟ

"Είκοσι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στο Monette Manor αυτή τη στιγμή και έχουμε δύο επιβεβαιωμένα θύματα", δήλωσε ο δικαστής της κομητείας Κρέγκχεντ, ο Μάρβιν Ντέι, στο CNN.

Εξάλλου υπάρχουν αναφορές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ένας άλλος οίκος ευγηρίας στην πόλη Τρούμαν έχει επίσης υποστεί ζημιές, με την πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία να σπεύδουν στο σημείο, όπως μετέδωσε το KAIT.

Prayers immediately for residents and family from Monette, AR. Massive tornado with destruction. Monette Arkansas Nursing Home took a direct hit with residents in it. #Monette#tornadopic.twitter.com/0Z2Onse9Ej