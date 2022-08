HΠΑ: Βουτιά θανάτου για Αλβανό ηθοποιό και τη σύζυγό του στο Μπρονξ - Πήδηξαν από τον 6ο όροφο

Το ζευγάρι, ο 35χρονος Φλοριάντ Μπελιού και η 28χρονη Ορνέλα Σέχι, βρέθηκαν στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, περίπου στις 9:15 το πρωί του Σαββάτου, όπως δήλωσαν αστυνομικές πηγές στη New York Daily. Ο θάνατός τους διαπιστώθηκε περίπου 10 λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι γείτονες είπαν ότι άκουσαν φωνές λίγο πριν το ζευγάρι βρεθεί στο κενό με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε καβγάς μεταξύ του 35χρονου και της 28χρονης πριν τη θανατηφόρα πτώση.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί δύο παιδιά ηλικίας 6 και 2 ετών, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα εκείνη τη στιγμή, με έναν μάρτυρα να αναφέρει ότι άκουσε ένα παιδί να φωνάζει: «Μαμά! Μαμά!» μετά την πτώση τους.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι ο Μπελιού είχε αναφερθεί στο παρελθόν ως «συναισθηματικά διαταραγμένος» και ήταν αγνοούμενος για ένα διάστημα τον Απρίλιο, πριν η αστυνομία τον εντοπίσει.

Who was Florind Belliu, the actor who tragically ended his life in the U.S.

