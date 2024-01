HΠΑ: Δύο πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη

Τις τελευταίες σχεδόν δύο εβδομάδες, οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν θέσεις των Χούθι στην Υεμένη προκειμένου να «προστατεύσουν» την ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τις επιθέσεις των ανταρτών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται προσκείμενοι στο Ιράν, σε αυτή την θαλάσσια περιοχή καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, περί τις 02:30 (ώρα Σανάα· 01:30 ώρα Ελλάδας), «έπληξαν δυο πυραύλους κατά πλοίων των Χούθι, που ήταν στραμμένοι προς τη νότια Ερυθρά Θάλασσα και ήταν έτοιμοι να εκτοξευθούν», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η επιχείρηση αυτή διεξήχθη για την αποτροπή του «άμεσου κινδύνου για τα εμπορικά πλοία και τα σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή», πρόσθεσε. Η Ουάσιγκτον επιμένει από την αρχή αυτών των βομβαρδισμών πως ο χαρακτήρας τους είναι αμυντικός.

U.S. CENTCOM Destroys Two Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles

On Jan. 24 at approximately 2:30 a.m.(Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes against two Houthi anti-ship missiles that were aimed into the Southern Red Sea and were prepared to launch. U.S.… pic.twitter.com/l3CMPrDx92