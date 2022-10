HΠΑ: Έξι τραυματίες από πυρά έξω από εκκλησία του Πίτσμπουργκ

Περιστατικά ένοπλης βίας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 36.600 ανθρώπους από την αρχή του έτους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive.

FUNERAL SHOOTING: Chopper 11 was over the Destiny of Faith Church in Brighton Heights where 6 people were shot outside a funeral.

LIVE UPDATES: https://t.co/HnhA8CT3hX

PHOTOS FROM THE SCENE: https://t.co/4ilKFOXK30pic.twitter.com/rbvHVcjcQi