HΠΑ: Εντολή της αστυνομίας για τη διάλυση διαδήλωσης έξω από κτίριο του Πόρτλαντ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

"Αν δεν εγκαταλείψετε την περιοχή αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο σύλληψης, παραπομπής ή χρήσης παραγόντων ελέγχου του πλήθους, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο σε αυτήν, της χρήσης δακρυγόνων και/ή όπλων κρούσης", αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Την Τρίτη η αστυνομία κήρυξε κατάσταση ταραχών στο Πόρτλαντ, όπου διαδηλωτές άναψαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και επιτέθηκαν σε κυβερνητικό κτίριο, έπειτα από εβδομάδες κυρίως ειρηνικών αντιρατσιστικών διαδηλώσεων.

The Portland Police declared the event at Penumbra Kelly Building a riot after they say officers were "struck by rocks, bottles and other dangerous objects." https://t.co/0RA5HxbIpK