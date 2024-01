HΠΑ: Επίθεση των Χούθι εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») επιβεβαίωσε πως οι Χούθι έβαλαν πράγματι στο στόχαστρο αμερικανικό εμπορικό πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία χθες Πέμπτη με «δυο πυραύλους», χωρίς όμως να χτυπηθεί το Chem Ranger, όπως υποστήριξαν οι αντάρτες.

Third Houthi Terrorists Attack on Commercial Shipping Vessel in Three Days

On Jan. 18 at approximately 9 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists launched two anti-ship ballistic missiles at M/V Chem Ranger, a Marshall Island-flagged, U.S.-Owned, Greek-operated tanker… pic.twitter.com/moBkH0Al5B