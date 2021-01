HΠΑ: Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις όρκισε τρία μέλη της Γερουσίας που ανήκουν στους Δημοκρατικούς - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Οι κ.κ. Όσοφ και Γουόρνοκ κέρδισαν τους αντιπάλους τους των Ρεπουμπλικάνων με οριακές διαφορές στις επαναληπτικές εκλογές - ιδιαιτερότητα της εκλογικής νομοθεσίας της συγκεκριμένης πολιτείας, σε περιπτώσεις που κανένας υποψήφιος για τη Γερουσία δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% στις γενικές εκλογές - οι οποίες διεξήχθησαν την 5η Ιανουαρίου.

Η Τζόρτζια, κοινωνικά συντηρητική πολιτεία, θεωρείτο ρεπουμπλικανικό οχυρό.

Vice Pres. Kamala Harris swears in new Sens. Alex Padilla, Jon Ossoff and Raphael Warnock—giving Democrats the majority in the Senate. https://t.co/6chgU5zxaPpic.twitter.com/LwmD8gfjPx