HΠΑ: «Πεδίο μάχης» η Ατλάντα με αφορμή τον θάνατο ακτιβιστή από πυρά αστυνομικών

Παρότι η διαδήλωση ξεκίνησε ειρηνικά, έλαβε γρήγορα επεισοδιακή τροπή. Κουκουλοφόροι επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς, άναψαν φωτιές στους δρόμους και συγκρούστηκαν με τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Αν και οι αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης φοβούνταν πως δεν θα έλειπαν τα έκτροπα στη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, δεν κατέφεραν να τα αποτρέψουν.

A protest turned violent in downtown Atlanta on Saturday night in the wake of the death of an environmental activist who was killed by authorities this week after officials said the 26-year-old shot a state trooper. >> https://t.co/qaI6wSTDYXpic.twitter.com/ukvANi32ob