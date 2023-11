HΠΑ: Τραυμάτισαν σοβαρά με μαχαίρι στη φυλακή τον αστυνομικό που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Ο Ντέρεκ Σόβιν «μαχαιρώθηκε την Παρασκευή σε ομοσπονδιακή φυλακή της Τουσόν, στην Αριζόνα, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεση», ανέφερε η εφημερίδα.

Οι ομοσπονδιακές σωφρονιστικές αρχές των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν στο AFP ότι υπήρξε «μια επίθεση», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν το όνομα του θύματος.

