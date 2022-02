Hχούν ξανά σειρήνες στο Κίεβο: Φόβοι για βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα - Oι Ρώσοι χτυπούν παντού αλλά οι Ουκρανοί αντιστέκονται - Συγκλονιστικά βίντεο

Δραματικές στιγμές ζει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η Ουκρανία καθώς στο Κίεβο μαίνονται οι σφοδρές μάχες με τα ρωσικά στρατεύματα, ενώ καταιγιστικά είναι τα πυρά στη Μαριούπολη, το Χάρκοβο και άλλες μεγάλες πόλεις.

Σειρήνες ακούγονται ξανά στο Κίεβο, όπως μεταδίδει το Reuters. Από το πρωί ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει τα προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας και προωθείται προς το κέντρο της πόλης, με στόχο να καταλάβει τα κυβερνητικά κτίρια και να ρίξει την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι εχθροί είναι ήδη στο χωριό», λέει με δάκρυα στα μάτια 21χρονος στρατιώτης

Τον γύρο των social media κάνει ένα νέο βίντεο με έναν 21χρονο Ουκρανό στρατιώτη, ο οποίος φοβάται τόσο για τη ζωή του όσο και για την οικογένειά του.

Ο Ουκρανός στρατιώτης με δάκρυα στα μάτια συνομιλεί με τον ανταποκριτή του Sky News, Alex Rossi, λέγοντας: «Από το χωριό μου, πάνε εδώ στο Κίεβο. Είναι πολύ τρομακτικό, πήρα τους γονείς μου, είναι πολύ φοβισμένοι. Οι εχθροί είναι ήδη στο χωριό. Υπάρχουν τανκς και βαριά οχήματα και όπλα, ελπίζω να είναι καλά».

Sky correspondent Alex Rossi speaks to an emotional 21-year-old soldier who is "terrified" for his family's safety #russia#ukraine#warpic.twitter.com/4AlXOGEdVn — Web Developer (@techvaness) February 26, 2022

Aτρόμητος παππούς «τα έβαλε» με Ρώσους στρατιώτες στη Μελιτόπολη: «Τι κάνετε εδώ; Είστε απλά μαριονέτες»

Tην ώρα που ρωσικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η Μελιτόπολη έπεσε σε ρωσικά χέρια, ένας ατρόμητος παππούς διακρίνεται να στέκεται μπροστά σε Ρώσους στρατιώτες και να τους «τα χώνει» κανονικά.

«Το στο δ@@@ κάνετε εδώ; Κι εγώ Ρώσος είμαι, αλλά μένω εδώ. Έχετε τη χώρα σας, έχουμε τη δική μας. Δεν έχετε δικά σας προβλήματα να λύσετε; Είστε όλοι πλούσιοι εκεί, όπως στα Εμιράτα; Είστε, απλά... μαριονέτες» τους είπε.

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children. “I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80 — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022

Νέο μήνυμα Ζελένσκι: «Σταθήκαμε όρθιοι - Το Κίεβο ελέγχεται από τον στρατό μας»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε νέο μήνυμα. Σε βίντεό του μέσω Facebook αναφέρει «πολεμήσαμε με επιτυχία τις επιθέσεις του εχθρού», ενώ υπογραμμίζει ότι «το Κίεβο και οι πόλεις κλειδιά ελέγχονται από τον στρατό μας».

Ολόκληρο το μήνυμα

«Σταθήκαμε όρθιοι και πολεμήσαμε με επιτυχία τις επιθέσεις του εχθρού. Οι μάχες συνεχίζονται. Σε πολλές πόλεις και περιοχές της πολιτείας μας. Αλλά ξέρουμε ότι προστατεύουμε τη χώρα, τη γη, το μέλλον των παιδιών. Το Κίεβο και οι βασικές πόλεις γύρω από την πρωτεύουσα ελέγχονται από τον στρατό μας. Οι κατακτητές ήθελαν να μπλοκάρουν το κέντρο του κράτους μας και να βάλουν εδώ μια μαριονέτα τους, όπως στο Ντονέτσκ. Δεν το επιτρέψαμε».

Δείτε το βίντεο:

Μπλόκο από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας σε ρωσικό πλοίο

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό εμπόδισε τη διέλευση ρωσικού φορτηγού πλοίου που έπλεε στο κανάλι της Μάγχης που προοριζόταν για την Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με το BBC, Γάλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η πορεία του πλοίου ανεκόπη σύμφωνα με τις νέες κυρώσεις της ΕΕ προσθέτοντας ότι ανακατευθύνθηκε προς το βόρειο λιμάνι της Boulogne-Sur-Mer.

«Ένα σκάφος των τελωνειακών αρχών, με τη στήριξη ενός ταχύπλοου του λιμενικού και ενός περιπολικού σκάφους του πολεμικού ναυτικού, συνόδευσαν το φορτηγό πλοίο Baltic Leader, που είχε αποπλεύσει από τη Ρουέν με ρωσική σημαία, προς το λιμάνι της Βουλώνης», διευκρίνισε η Βερονίκ Μανίν, αξιωματικός επικοινωνίας των περιφερειακών λιμενικών αρχών.

Για το πλοίο μήκους 127 μέτρων «υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα τα οποία στοχεύονται με κυρώσεις», διευκρίνισε η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας πως αυτό το μέτρο, που αποτελεί μια ένδειξη «αποφασιστικότητας», είναι «σπάνιο» σε αυτήν την περιοχή.

Σύμφωνα με την αξιωματικό, έλεγχοι διεξάγονται από τις τελωνειακές αρχές.

According to reports, the Russian-flagged vehicle carrier Baltic Leader was seized at the port of Boulogne-sur-mer. Here’s the past track?? pic.twitter.com/65KK1bYpIA — MarineTraffic (@MarineTraffic) February 26, 2022

Επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι: «Εχετε την πλήρη υποστήριξή μας»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα από την αρχή τάχθηκε υπέρ των πιο αυστηρών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, δήλωσε έτοιμος να παράσχει βοήθεια προς την Ουκρανία σε τομείς που θα ζητηθεί και ανέφερε ότι τα Ελληνικά Γενικά Προξενεία στην Οδησσό και τη Μαριούπολη συνεχίζουν να λειτουργούν.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την καθαρή θέση της Ελλάδας και του ίδιου προσωπικά, από την πρώτη στιγμή, υπέρ της χώρας του και ζήτησε τη συνέχιση της στήριξης στο πλαίσιο της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι από το Υπουργείο Υγείας αποστέλλεται προς την Ουκρανία, ιατροφαρμακευτικό υλικό.

Οι Ρώσοι χτυπούν παντού αλλά οι Ουκρανοί αντιστέκονται

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι σφοδρές συγκρούσεις σχεδόν σε κάθε γωνιά της πόλης, ενώ φαίνεται πως όλοι πλέον περιμένουν μια μεγάλη επίθεση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από στιγμή σε στιγμή. Το κέντρο της πόλης φλέγεται, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε καταφύγια ή στο μετρό ψάχνοντας τρόπο να προστατευτούν. Οι Ρώσοι χτυπούν παντού αλλά οι Ουκρανοί αντιστέκονται και για την ώρα τα καταφέρνουν.

Παράλληλα, έτοιμες να βοηθήσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εγκαταλείψει το Κίεβο είναι οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, με τον ίδιο ωστόσο να απαντάει αρνητικά σε αυτό το ενδεχόμενο και να καλεί τον κόσμο να αντισταθεί.

Τουλάχιστον 198 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εν μέσω ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με τον επικεφαλής του υπουργείου Υγείας της χώρας, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τρία παιδιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, 1.115 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένων 33 παιδιών. Δεν είναι ωστόσο, σαφές αν αναφερόταν μόνο σε απώλειες αμάχων.

Στο μεταξύ, η δημοτική αρχή της βορειοανατολικής πόλης Σούμι ανακοίνωσε πως αυτή την ώρα διεξάγονται μάχες στους δρόμους της πόλης και κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους.

Κανένας νεκρός από τον πύραυλο στην πολυκατοικία στο Κίεβο

Κυβερνητικές πηγές της Ουκρανίας τονίζουν ότι δεν υπάρχει νεκρός από το χτύπημα στην πολυκατοικία στα νοτιοδυτικά του Κιέβου. Γίνεται λόγος για 6 τραυματίες.

No deaths from strike on residential building in Kyiv - Ukrainian government adviser https://t.co/P6P6ZZP5lUpic.twitter.com/8KtPYF2zJP — Reuters (@Reuters) February 26, 2022

Μάχες κοντά στις πόλεις Χερσώνα, Μικολάιβ και Οδησσό

Παράλληλα, η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως περιοχές κοντά στις πόλεις Σούμι, Πολτάβα και Μαριούπολη επλήγησαν από αέρος, με πυραύλους ρωσικούς πυραύλους κρουζ Kalibr να εκτοξεύονται εναντίον της χώρας από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ουκρανία ανέφερε νωρίτερα επίθεση σε στρατιωτική βάση κοντά στο κέντρο του Κιέβου η οποία όπως είπε αποκρούστηκε.

Το Λονδίνο αμφισβητεί την κατάληψη της Μελιτόπολης

Οι βρετανικές αρχές αμφισβητούν τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί κατάληψης της Μελιτόπολης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC ο υπουργός ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλειου Τζέιμς Χίπεϊ ανέφερε: «Ολοι οι αρχικοί ρωσικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομενης της Μελιτόπολης που ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν (....) δεν μπορούμε να δούμε κάτι που να το υποστηρίζει αυτό, όλοι οι ρωσικοί στόχοι είναι ακόμη σε ουκρανικά χέρια».

Νωρίτερα, ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη Μελιτόπολη στη νοτιοανατολική ουκρανική επαρχία Ζαπορίζια, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ρωσικά στρατεύματα έπληξαν εκατοντάδες στόχους στρατιωτικών υποδομών και κατέστρεψαν αρκετά αεροσκάφη και δεκάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα και οχήματα πυροβολικού.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, μια πολυκατοικία «χτυπήθηκε» από πύραυλο στο Κίεβο. To ουκρανικό διαδικτυακό μέσο NEXTA TV δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες.

Ο δήμαρχος της πόλης σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας τραυματίστηκαν συνολικά 35 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών.

Η στιγμή της έκρηξης

Βίντεο από τη στιγμή που ο ρωσικός πύραυλος πλήττει την πολυκατοικία στο κέντρο του Κιέβου αναδημοσιεύει ο Guardian. Το βίντεο θεωρούν αυθεντικό οι ουκρανικές αρχές καθώς διενεμήθη και από τις υπηρεσίες ενημέρωσης του Προέδρου Ζελένσκι.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT — Luke Harding (@lukeharding1968) February 26, 2022

Μεταφορά τραυματιών από την πολυκατοικία που χτυπήθηκε

Evacuation from the high rise building supposedly hit by Russians in Kiev pic.twitter.com/6fosFBuYXe — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022

Νωρίτερα πυρά ακούστηκαν κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται η έδρα της κυβέρνησης στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης πως η Ρωσία χρησιμοποίησε αεροπορικούς και εκτοξευόμενους από πλοία πυραύλους κρουζ προκειμένου να εξαπολύσει πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ρωσικά στρατεύματα έπληξαν εκατοντάδες στόχους στρατιωτικών υποδομών και κατέστρεψαν αρκετά αεροσκάφη και δεκάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα και οχήματα πυροβολικού.

Ζελένσκι: Δεν παρατάμε τα όπλα

Σε νέο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαιώνει ότι οι Ουκρανοί δεν πρόκειται να παρατήσουν τα όπλα. Το βίντεο Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Reuters, έχει βιντεοσκοπηθεί έξω από το γραφείο του, στο Κίεβο.

Βίντεο που ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας, δείχνει Ουκρανούς μέσα σε καταφύγιο στην πόλη Cherkasy να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους εν μέσω εκρήξεων και βομβαρδισμών.

People singing the Ukrainian Anthem in a bomb shelter in Cherkasy #Ukrainepic.twitter.com/LVh7PF2wNi — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 26, 2022

Tην ίδια ώρα, μικρά παιδιά και ο άμαχος πληθυσμός έχουν φυγαδευτεί στο μετρό προσπαθώντας να γλιτώσουν από τα ρωσικά πυρά.

??Injured children in #Ukraine appealed to #Putin and asked him to remove their occupiers from their homeland. How do you think, Putin will hear this? pic.twitter.com/eI56j4L2i7 — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Σφοδρές μάχες κοντά στη Μαριούπολη

«Σφοδρές μάχες σημειώνονται κοντά στη Μαριούπολη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μικάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. «Όμως δεν υπάρχει περίπτωση η Μαριούπολη να παραδοθεί ή να καταληφθεί».

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι απέκρουσε μία ρωσική επίθεση σε λεωφόρο του Κιέβου, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

People set up a cinema for kids in metro bomb shelter. Amazing #Ukrainepic.twitter.com/X4rfea2Mgr — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 25, 2022

Ρώσοι στρατιώτες εξαπέλυσαν επίθεση σε ουκρανική στρατιωτική βάση στο Κίεβο, η οποία αποκρούστηκε, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Εκρήξεις από πυρά πυροβολικού είχαν ακουστεί γύρω στις 03:00 (ώρα Ελλάδος) στα περίχωρα του Κιέβου, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Εν μέσω των αεροπορικών επιθέσεων στο Κίεβο, οι κάτοικοι έχουν καταφύγει στους σταθμούς του μετρό. Οι σταθμοί παρέμειναν ανοιχτοί και στις αποβάθρες τους φιλοξενούν κόσμο.

Παράλληλα, καταιγιστικά πυρά σημειώθηκαν, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, στην περιοχή Beresteyskaya του Κιέβου όπου υπάρχει και σταθμός του μετρό.

Εν τω μεταξύ το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform μετέδωσε ότι στο στόχαστρο των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων έχει μπει ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός CHP-6, στα βορειοανατολικά του Κιέβου, ενώ διεξάγονταν μάχες στην περιοχή Βασίλκιβ όπου νωρίτερα ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 που μετέφερε αλεξιπτωτιστές.

Βίντεο που ανεβάζουν χρήστες του Twitter αποτυπώνουν τι ακριβώς συμβαίνει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, την ώρα που καταιγιστικά πυρά ακούγονται από παντού.

Heavy gunfire in the north of Kyiv in Ukraine.#Ukraine#Kyiv#Gunfirepic.twitter.com/HBNkywGhus — WORLD WAR 3 - RUSSIA vs Ukraine #2022 (@WW32022) February 26, 2022

Λίγα λεπτά πριν από τις 5.30 τα ξημερώματα ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή και στο Χάρκοβο.

Δείτε LIVE εικόνα από διάφορα σημεία:

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch (HRW) ανακοίνωσε ότι έχει στοιχεία πως ένας «ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος που μετέφερε πυρομαχικά διασποράς έπληξε ένα νοσοκομείο» στην Ουκρανία, κοντά στο Ντoνέτσκ.

Η έκθεση αναφέρει ότι τέσσερις πολίτες σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν. Έξι από τους τραυματίες ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Ένα μωρό γεννήθηκε στο μετρό του Κιέβου

Πριν από λίγες ώρες μια ανοιχτή ομάδα στο Telegram ανέφερε ότι μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το μωρό της στο μετρό.