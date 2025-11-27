Η Αγκυρα αμφισβητεί τη συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου–Λιβάνου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ - Real.gr

Quantcast
Η Αγκυρα αμφισβητεί τη συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου–Λιβάνου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

13:17, 27/11/2025
«Η νότια Κύπρος δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκυπρίους ούτε ολόκληρο το νησί και δεν έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει σε ενέργειες που αφορούν το σύνολο της Κύπρου», ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωσή του για τη Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ που υπεγράφη μεταξύ Λιβάνου και Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Από το 2003, η ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου, αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, που αποτελούν ισότιμο στοιχείο του νησιού της Κύπρου, υπογράφει διμερείς συμφωνίες με παρακείμενες χώρες για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών γύρω από το νησί», υποστηρίζει. «Τελευταίο παράδειγμα είναι η Συμφωνία Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) που είχε συναφθεί το 2007 μεταξύ Λιβάνου και νότιας Κύπρου, αλλά δεν είχε τεθεί σε ισχύ· η συμφωνία αυτή υπεγράφη εκ νέου χθες (26 Νοεμβρίου) μεταξύ των δύο πλευρών. Η περιοχή που αφορά η συγκεκριμένη συμφωνία βρίσκεται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία έχει καταχωριστεί στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020. Ωστόσο, η χώρα μας προσεγγίζει το ζήτημα στο πλαίσιο του Κυπριακού και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων», προσθέτει.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας από τον Λίβανο ή άλλη παρακείμενη χώρα με τη νότια Κύπρο αφορά άμεσα τα ίσα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στο νησί».

Υποστηρίζει ότι «η νότια Κύπρος δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκυπρίους ούτε ολόκληρο το νησί και δεν έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει σε ενέργειες που αφορούν το σύνολο της Κύπρου».

Περαιτέρω το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τις χώρες της περιοχής, καθώς και τη διεθνή κοινότητα, «να μη στηρίζουν αυτές τις μονομερείς κινήσεις της νότιας Κύπρου και να μην επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται σε ενέργειες που αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι αποτελούν κυρίαρχο και ισότιμο στοιχείο του νησιού».

Καταλήγει, αναφέροντας ότι «η Τουρκία, σε συνεργασία με την ΤΔΒΚ, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-ΚΥΠΕ

