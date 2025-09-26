Η αμήχανη στιγμή στο Marine One: Κάμερα έπιασε τον Τραμπ να κουνά το δάχτυλο στη Μελάνια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
10:06, 26/09/2025
Η αμήχανη στιγμή στο Marine One: Κάμερα έπιασε τον Τραμπ να κουνά το δάχτυλο στη Μελάνια – ΒΙΝΤΕΟ

Μία αμήχανη στιγμή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του, Μελάνια φάνηκε να κατέγραψαν οι κάμερες, όταν το Marine One προσγειώθηκε στην Ουάσινγκτον, το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, οι κάμερες του Sky News κατέγραψαν τη Μελάνια να κουνάει το κεφάλι της και να κάνει χειρονομία προς τον σύζυγό της, πριν εκείνος τη διακόψει με μία κίνηση του χεριού του, κουνώντας το δάχτυλό του. Ωστόσο, αφού τελείωσαν τη συζήτηση βγήκαν από το ελικόπτερο πιασμένοι χέρι χέρι, ενώ ο Τραμπ χαιρέτησε τους δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το ζευγάρι είχε βρεθεί στη Νέα Υόρκη όπου υπήρξαν πολλές αμήχανες στιγμές. Μία κυλιόμενη σκάλα στην έδρα του ΟΗΕ σταμάτησε ενώ προσπαθούσαν να ανέβουν. Συντηρητικά ΜΜΕ έκαναν λόγο μάλιστα για «σαμποτάζ». Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΟΗΕ, κάμεραμαν της αμερικανικής αντιπροσωπείας πάτησε κατά λάθος τον μηχανισμό ακινητοποίησης της κυλιόμενης σκάλας με αποτέλεσμα να σταματήσει.

Λίγο αργότερα μία βλάβη στον τηλεπροτζέκτορα την ώρα που ο Τραμπ ετοιμαζόταν να απευθυνθεί σε άλλους παγκόσμιους ηγέτες, καθυστέρησε την ομιλία του. «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεπροβολέα έχει μεγάλο πρόβλημα», είπε ο Τραμπ.

Η έντονη συνομιλία των Τραμπ στο ελικόπτερο βιντεοσκοπήθηκε τέσσερις μήνες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ συμβούλευσε τον Εμανουέλ Μακρόν να αποφεύγει τις ιδιωτικές συζητήσεις σε δημόσια θέα. Τον περασμένο Μάιο άλλωστε ένα χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον σύζυγό της την ώρα που αποβιβάζονταν από το αεροπλάνο στο Βιετνάμ είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

 

