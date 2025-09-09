Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - Real.gr

Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη.
Η Μπέρμποκ εξελέγη στο αξίωμα αυτό τον Ιούνιο με σαρωτική πλειοψηφία, παρά την εκστρατεία της Ρωσίας με στόχο να εκτροχιάσει την υποψηφιότητά της.
Η 44χρονη πολιτικός του κόμματος των Πρασίνων, η οποία υπηρετούσε μέχρι το Μάιο ως υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, είναι μόλις η πέμπτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Η θέση είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπική και δεν πρέπει να συγχέεται με το ρόλο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Ως πρόεδρος, η Μπέρμποκ θα προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και θα βοηθάει στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης και των διαδικαστικών κανόνων για τις συνεδριάσεις.