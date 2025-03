Η αντίδραση από την πρέσβη της Ουκρανίας τη στιγμή του καβγά Τραμπ-Ζελένσκι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Viral έγινε η αντίδραση της Οξάνα Μαρκάροβα, την ώρα που μπροστά στις κάμερες εξελισσόταν ο καβγάς Τραμπ και Ζελένσκι.

Ενώ ο Τραμπ έλεγε στον Ζελένσκι πως τζογάρει με τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ουκρανή πρέσβης Οκσάνα Μασκάροβα έσκυβε το κεφάλι εμφανώς απογοητευμένη από όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο προέδρων.

Στο πλευρό του Ζελένκσι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου μετά την αντιπαράθεση με τον Τραμπ – Πανηγυρίζει η Ρωσία – Ο διάλογος στο Οβάλ Γραφείο

Μάλιστα η Μαρκάροβα παραλίγο να βάλει τα κλάματα, αντιλαμβανόμενη το ναυάγιο στη συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για τα ορυκτά και ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Η αντίδρασή της κάνει τον γύρο του κόσμου:

Ukraine’s ambassador to the US Oksana Markarova’s reaction to the clash between Trump and Zelensky. pic.twitter.com/jva0QWJnHB

— KyivPost (@KyivPost) February 28, 2025