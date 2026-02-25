Η αντιπαράθεση Τραμπ με βουλευτή των Δημοκρατικών: «Σκοτώνετε Αμερικανούς - Πρέπει να ντρέπεστε» - Real.gr

Eνταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους ενώπιον του Κογκρέσου.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τα μέλη του Κογκρέσου να σηκωθούν εάν συμφωνούν με τη «θεμελιώδη αρχή» πως «το πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες και όχι τους παράνομους μετανάστες».

Τραμπ: Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Οι Ρεπουμπλικανοί σηκώθηκαν και χειροκρότησαν για δύο λεπτά, ωστόσο, οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν έντονα.

Μια βουλευτής των Δημοκρατικών, η Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μινεσότα και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Τραμπ, φώναζε στην αίθουσα «σκοτώσατε Αμερικανούς, σκοτώνετε Αμερικανούς».

Rep. Ilhan Omar, of Minnesota shouted “you have killed Americans” as President Donald Trump slammed Democrats for demanding for reform before funding the Department of Homeland Security. Omar was referring to the federal immigration crackdown in Minnesota, where Renee Good and… pic.twitter.com/MRdxgJtdTe — CNN (@CNN) February 25, 2026

Ο Τραμπ επέπληξε τους Δημοκρατικούς που δεν σηκώθηκαν λέγοντας πως «πρέπει να ντρέπεστε».

«Εσείς πρέπει να ντρέπεστε» του απάντησε η βουλευτής.