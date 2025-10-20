Η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου για το δείπνο στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα - Real.gr

To Βρετανικό Μουσείο απάντησε σχετικά με τις έντονες αντιδράσεις γύρω από το δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα.

To Βρετανικό Μουσείο, απαντώντας στο ερώτημα της ΕΡΤ, επισημαίνει πως «δεν θα προβεί σε σχόλια» για το θέμα, τονίζοντας όμως ότι η προστασία της συλλογής τίθεται πάνω από καθετί άλλο και ότι όλα τα αιτήματα για χρήση των αιθουσών αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους και τον σεβασμό προς τα εκθέματα.

Λίγες ώρες αργότερα, η Τζάνετ Σούζμαν, πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, σχολίασε πως η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «δεν έχει άδικο»· χαρακτήρισε το δείπνο «μάλλον προκλητικό», με τα Γλυπτά να υπερέχουν «στην ακινησία και τον συμβολισμό τους» σε σχέση με τους λαμπερούς καλεσμένους.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα προτιμούσε να γνωρίζει ο «άνθρωπος του δρόμου» την ύπαρξη των Γλυπτών, ακόμη κι αν αυτό συμβεί μέσα από ένα χορό, καταλήγοντας ότι «η δημοσιότητα είναι δημοσιότητα» και ότι σήμερα περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τα Γλυπτά σε σχέση με χθες.