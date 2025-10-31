Πρίγκιπας Άντριου: Το σκάνδαλο Έπσταϊν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε τον «έδιωξαν» από το παλάτι - Real.gr

«Αυτήν την ημέρα, μια συνηθισμένη κοπέλα από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια, έδιωξε έναν Βρετανό πρίγκιπα από το παλάτι με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος...»

Με αυτά τα λόγια η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε σχολίασε την αφαίρεση των τίτλων και των τιμών από τον πρίγκιπα Άντριου λόγω της σχέσης που είχε με τον παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Το βράδυ της Πέμπτης ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τις διαδικασίες για την αφαίρεση των τίτλων από τον αδελφό του, τον δεύτερο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Άντριου. Πλέον θα λέγεται Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίντσορ, ενώ είναι αναγκασμένος να εγκαταλείψει την έπαυλή του στο Ουίνδσορ, τη Royal Lodge.

Ο ίδιος συνεχίζει και αρνείται τις κατηγορίες που έχουν «γονατίσει» το τελευταίο διάστημα το βρετανικό στέμμα, αν και η Βιρτζίνια Τζιούφρε, πριν αυτοκτονήσει, είχε αποκαλύψει πως ο πρίγκιπας ήρθε τουλάχιστον τρεις φορές σε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Η πρώτη από αυτές, όπως ισχυρίζεται η Βιρτζίνια Τζιούφρε ήταν στα 17 της χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, ήρθε σε επαφή με τον πρίγκιπα της Βρετανίας μέσα από το δίκτυο που είχε στήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν με την βοήθεια της Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

Στην πρώτη τους συνάντηση, η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχε περιγράψει πως για πρώτη φορά συναντήθηκαν σε νυχτερινό κέντρο στο Λονδίνο, όπου χόρεψαν. «Απαίσιος χορευτής, ίδρωνε πολύ», είχε σχολιάσει για αυτή τη συνάντηση. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το σπίτι της Γκίσλεϊν Μάξγουελ. «Κάνε για αυτόν ότι κάνει για τον Τζέφρι», φέρεται να της είπε η Μάξγουελ. Το επόμενο πρωί έβγαλαν για την περίφημη φωτογραφία που τους δείχνει να ποζάρουν ενώ από πίσω τους κάθεται η Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

«Ο πρίγκιπας Άντρου έδειχνε να πιστεύει πως το να κάνει σεξ με εμένα ήταν το εκ γενετής δικαίωμά του», αναφέρει στο βιβλίο της που βγήκε μετά την αυτοκτονία της, σύμφωνα με το Sky News.

Η Γκίσλεϊν Μάξγουελ φέρεται πως προσπαθούσε να πείσει την Βιρτζίνια Τζιούφρε να εξυπηρετήσει τον πρίγκιπα Άντριου, αποκαλώντας την Σταχτοπούτα. «Θα συναντήσεις έναν όμορφο πρίγκιπα», φέρεται να της είπε παρά το γεγονός πως ήταν μόλις 17 χρόνων.

Όταν ο πρίγκιπας Άντριου έφτασε αργότερα, η Τζιούφρε εξήγησε ότι η Μάξγουελ του ζήτησε να μαντέψει την ηλικία της.

«”Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα”, μου είπε. Ως συνήθως, η Μάξγουελ έκανε ένα αστείο: “Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα”», αναφέρει στο βιβλίο της.

Σύμφωνα με την ίδια, η Τζιούφρε πληρώθηκε 15.000 δολάρια για το πρώτο βράδυ με τον πρίγκιπα Άντριου.

Στο βιβλίο αναφέρει επίσης 2 άλλες περιπτώσεις στις οποίες η Τζιούφρε είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου – στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

«Αρκετές από εμάς είχαμε κακοποιηθεί ή βιαστεί ως παιδιά. Πολλές από εμάς ήμασταν φτωχές ή ακόμα και άστεγες. Ήμασταν κορίτσια για τα οποία κανείς δεν νοιαζόταν, και ο Επστάιν προσποιούταν ότι νοιαζόταν», αναφέρει στο βιβλίο της.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που βγήκε στην επιφάνεια το τεράστιο κύκλωμα που είχε στήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν. Η εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι φήμες και οι αναφορές της Βιρτζίνια Τζιούφρε στο βιβλίο της ήταν αρκετές για να τον διώξουν από το παλάτι και να τον βάλουν στο στόχαστρο. Ετσι, ο Άντριου δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο του πρίγκιπα, ενώ υποχρεώνεται να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του Royal Lodge, όπου διέμενε επί 20 χρόνια, και να μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον βασιλιά. Πριν από λίγες ημέρες, είχε ανακοινωθεί ότι ο Άντριου δεν θα είναι πλέον γνωστός ως Δούκας της Υόρκης, αν και —ως γιος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’— διατηρούσε μέχρι σήμερα τον τίτλο του πρίγκιπα.

Σύμφωνα μάλιστα με τους Sunday Times, και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εμφανίζεται αποφασισμένος να είναι “πολύ σκληρός” όταν ανέβει στον θρόνο και δεν επιθυμεί καν την παρουσία του Άντριου στη μελλοντική του στέψη.

«Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, η αδελφή μας, που ήταν παιδί όταν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον Άντριου, δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη σε αυτήν και σε αμέτρητες άλλες που επέζησαν όπως αυτή», είπαν σε δήλωση ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιούφρε, και η κουνιάδα της.

«Αυτήν την ημέρα, κηρύσσει τη νίκη της. Εμείς, η οικογένειά της, μαζί με τις αδελφές της που επιβίωσαν, συνεχίζουμε τον αγώνα της Βιρτζίνια και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και οι συνεργοί που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκίλεϊν Μάξγουελ», κατέληξαν.