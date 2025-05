Χαμάς: «Ναι» αλλά υπό προϋποθέσεις στην πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ - Real.gr

Τι ζητά η Χαμάς για να υλοποιηθεί η εκεχειρία στην Γάζα.

Μια πηγή της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απάντησε θετικά στη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που προτείνουν οι ΗΠΑ, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διασφαλιστεί «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

«Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές για την επίσημη γραπτή απάντησή της, η οποία περιλαμβάνει μια θετική απάντηση στον (Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ) Γουίτκοφ, αλλά επιμένει στην εγγύηση για μόνιμη εκεχειρία και πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ» από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε η πηγή που είναι προσκείμενη στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις και ζήτησε να μην κατονομαστεί.

BREAKING: Hamas says it has submitted its response to US special envoy Steve Witkoff’s proposal for a Gaza ceasefire deal.

🔴 LIVE updates: https://t.co/7LLwS2IXu8 pic.twitter.com/pE2HYggGLI

— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 31, 2025