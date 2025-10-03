Η Χαμάς χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο για να εξετάσει το σχέδιο του Τραμπ - Real.gr

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ισλαμιστική οργάνωση χρειάζεται ακόμα χρόνο για να εξετάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στηρίζει.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της που αφορούν το σχέδιο του Τραμπ…και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς τελεσίγραφο «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να αποδεχθεί το σχέδιό του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.