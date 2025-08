Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με έναν Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα - Real.gr

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο ενός Ισραηλινού ομήρου, που είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Στο βίντεο, διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, διακρίνεται ο όμηρος, υπερβολικά αδύνατος και εμφανώς εξασθενημένος, να κρατείται μέσα σε ένα τούνελ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει τη γνησιότητα του βίντεο, ούτε την ημερομηνία καταγραφής του.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναγνώρισαν τον όμηρο ως τον Εβιατάρ Νταβίντ, ηλικίας 24 ετών, που εμφανίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου σε ένα βίντεο με την απελευθέρωση άλλων ομήρων, το οποίο είχε δώσει στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου του 2023 από την περιοχή του μουσικού φεστιβάλ Nova, στο νότιο Ισραήλ.

Στο νέο βίντεο, ο Εβιατάρ Νταβίντ εμφανίζεται εναλλάξ στις οθόνες με παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό, μια ξεκάθαρη αναφορά στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, που απειλείται από έναν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

New Hamas video shows Israeli hostage Evyatar David

abducted at the Nova festival 665 days ago

Starving, shackled and sketching on a tunnel wall.

Starving prisoners is a war crime. Bring him and every hostage home, open aid corridors and end the suffering now. pic.twitter.com/CwdDG96rl3

— Victor de Ascenção (@victordascencao) August 1, 2025