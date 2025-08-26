Η Χαμάς είχε μια κάμερα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ για να παρακολουθεί τις ισραηλινές δυνάμεις, υποστηρίζει ο στρατός - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι από την αρχική έρευνά του για το πλήγμα σε νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας όπου σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι διαπίστωσε ότι οι στρατιώτες είχαν εντοπίσει στην περιοχή μια κάμερα «τοποθετημένη από τη Χαμάς» για να παρακολουθεί τις δυνάμεις του.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ήταν και δημοσιογράφοι που εργάζονταν για τα πρακτορεία Reuters και Associated Press, το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αργότερα ανέφερε ότι το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το «τραγικό δυστύχημα», όπως το αποκάλεσε.