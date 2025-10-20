Η Χαμάς λέει πως θα παραδώσει μια ακόμη σορό ομήρου στις 20.00 ώρα Ελλάδας - Real.gr

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιστρέψει στις 20.00 ώρα Ελλάδας τη σορό ενός ομήρου, την οποία είχε ανακοινώσει χθες πως εντόπισε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός Ισραηλινού κρατούμενου, η εκταφή της οποίας έγινε χθες (την Κυριακή) στη Λωρίδα της Γάζας, στις 20.00» τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, λέει το κείμενο.

Θα είναι ο 13ος νεκρός όμηρος που κρατείτο στη Γάζα και παραδίδεται εκ των 28 που η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει δεσμευτεί να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.