Η Χαμάς λέει πως θα παραδώσει μια ακόμη σορό ομήρου στις 20.00 ώρα Ελλάδας - Real.gr
Η Χαμάς λέει πως θα παραδώσει μια ακόμη σορό ομήρου στις 20.00 ώρα Ελλάδας

17:45, 20/10/2025
epa12464318 A person mourns on the coffin of late Israeli hostage Uriel Baruch during his funeral procession in Jerusalem, 19 October 2025. Baruch was kidnapped by Hamas on 07 October 2023 at the Nova music festival and killed in captivity. His body was returned as part of a ceasefire agreement between Israel and Hamas. EPA/ABIR SULTAN

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιστρέψει στις 20.00 ώρα Ελλάδας τη σορό ενός ομήρου, την οποία είχε ανακοινώσει χθες πως εντόπισε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός Ισραηλινού κρατούμενου, η εκταφή της οποίας έγινε χθες (την Κυριακή) στη Λωρίδα της Γάζας, στις 20.00» τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, λέει το κείμενο.

Θα είναι ο 13ος νεκρός όμηρος που κρατείτο στη Γάζα και παραδίδεται εκ των 28 που η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει δεσμευτεί να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

 

