Η Χαμάς συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνευσης - Τραμπ: «Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» - Ενόχληση Νετανιάχου - Real.gr

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, επικαλούμενο μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Επίσης ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, ζωντανούς και νεκρούς, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.

Στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, ενώ τονίζει ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε απόψε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια.

Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χαμάς:

«Μετά από μια ολοκληρωμένη μελέτη, το κίνημα έλαβε την απόφασή του και υπέβαλε την ακόλουθη απάντηση στους μεσολαβητές:

Η Χαμάς εκτιμά τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες, καθώς και τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ανταλλαγή κρατουμένων, την άμεση εισαγωγή βοήθειας, την απόρριψη της κατοχής της Λωρίδας και την απόρριψη του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού μας από αυτήν.

Σε αυτό το πλαίσιο, και με τρόπο που επιτυγχάνει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση από τη Λωρίδα, το κίνημα ανακοινώνει τη συμφωνία του για την απελευθέρωση όλων των ζωντανών και νεκρών κρατουμένων της κατοχής, σύμφωνα με τον τύπο ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ, και με την παροχή συνθηκών πεδίου για τη διαδικασία ανταλλαγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτού. Το κίνημα ανανεώνει επίσης τη συμφωνία του να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων (τεχνοκρατών), βασισμένο στη παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη.

Τα άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα εγγενή δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια συνολική εθνική θέση και βασίζονται σε σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα, και συζητούνται εντός ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, του οποίου η Χαμάς θα αποτελεί μέρος.»

Τραμπ: Το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» και τόνισε ότι πιστεύει ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας,

Πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού πρόεδρου:

«Με βάση την Ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι αυτή είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Λίγο αργότερα, με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στο δίκτυό του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας, στο οποίο απάντησε θετικά η Χαμάς.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

«Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια τελική και συγκεκριμένη απόφαση, ανυπομονώ να επιστρέψουν οι όμηροι στους γονείς τους. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα, ίσως χωρίς προηγούμενο. Όλες οι πλευρές θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης». «Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη» της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Παράλληλα ευχαρίστησε το Κατάρ, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και όλους τους υπόλοιπους που συνέβαλαν στη διαπραγμάτευση για την ειρηνευτική συμφωνία.

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Έκπληκτος» ο Νετανιάχου από τη δήλωση Τραμπ – Θεωρεί την απάντηση της Χάμας ως απόρριψη του αμερικανικού σχεδίου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την έκπληξή του για τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση της Χαμάς, ο οποίος ανέφερε ότι πιστεύει πως η παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, το οποίο επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε σύσκεψη σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετηθεί μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, με τον Ισραηλινό, πρωθυπουργό να δηλώνει ότι θεωρεί την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ σχετικά με την απάντηση, ώστε να μην φαίνεται ότι η Χαμάς απάντησε θετικά, σύμφωνα με το Κανάλι 12, το οποίο προσθέτει ότι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η απάντηση της παλαιστινιακής θα μπορούσε να βοηθήσει στην προετοιμασία του εδάφους για μια συμφωνία.

«Ενθαρρυμένος» δηλώνει ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «ενθαρρυμένος» από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει και είναι ενθαρρυμένος από την ανακοίνωση της Χαμάς που δηλώνει την ετοιμότητά της να απελευθερώσει τους ομήρους και να συμμετάσχει σε συζητήσεις με βάση την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Καλεί όλα τα μέρη να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να τερματίσουν αυτή την τραγική σύγκρουση στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντούζαριτς.

Μακρόν: Η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο X.

Το Κατάρ ξεκίνησε τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για τη συνέχιση των συνομιλιών

Το Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι έχει ξεκινήσει τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο X.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Ντόχα χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι Κατάρ και Αίγυπτος είναι μεταξύ των μεσολαβήτριων χωρών στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς.

Η Αίγυπτος ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» θα βοηθήσει στην εφαρμογή του σχεδίου

Το Κάιρο ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Μερτς: Το σχέδιο Τραμπ είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη στη Γάζα

Ως την «καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη» περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα και εξέφρασε την στήριξή του στην έκκληση του αμερικανού προέδρου και προς τις δύο πλευρές.

«Η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρήνη στην Γάζα είναι εφικτές. Με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ έχει πλέον συμφωνήσει επί της αρχής και η Χαμάς. Η Γερμανία στηρίζει πλήρως την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις δύο πλευρές. Οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Όλα αυτά πρέπει να συμβούν πολύ γρήγορα. Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη. Η Γερμανία θα συνεχίσει να εμπλέκεται», δήλωσε ο κ. Μερτς σε ανάρτησή πριν από λίγη ώρα στην πλατφόρμα «Χ».