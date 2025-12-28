Η χιονισμένη Αίτνα «ξύπνησε» ξανά εκτοξεύοντας τέφρα και καπνό - BINTEO - Real.gr

Οι επιστήμονες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση για την αεροπορία από το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων.

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ιταλίας, η Αίτνα, εξερράγη το Σάββατο, προκαλώντας στους επιστήμονες την έκδοση κόκκινης ειδοποίησης από το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων για την αεροπλοΐα, υποδεικνύοντας πιθανό κίνδυνο για τα αεροσκάφη.

Τεράστια σύννεφα τέφρας και καπνού καταγράφηκαν να εκτοξεύονται από το όρος Αίτνα στη Σικελία στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ σκιέρ χρησιμοποιούσαν τις πλαγιές κάτω από αυτό.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, επιστήμονες του Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia δήλωσαν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία εκρήγνυται συχνά, είχε ενταθεί, με κρατήρες να εκπέμπουν συνεχώς τέφρα.

Σε απάντηση, οι επιστήμονες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση για την αεροπορία από το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων, το υψηλότερο επίπεδο, αν και οι αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, εκτός αν αυξηθεί η πτώση τέφρας.