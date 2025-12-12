Η Ε.Ε εξετάζει δεύτερο πρόγραμμα SAFE για αμυντικά έργα – «Μεγάλη ζήτηση από τα κράτη – μέλη» - Real.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει έναν δεύτερο γύρο του προγράμματος δανείων SAFE ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς το μπλοκ επιδιώκει να ενισχύσει την άμυνά του εν μέσω αυξανόμενων φόβων για τη Ρωσία και αμφιβολιών για τις δεσμεύσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της ΕΕ, σύμφωνα με το Reuters.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Politico στις Βρυξέλλες, ότι το αρχικό πρόγραμμα των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ ήταν τόσο δημοφιλές που αρκετές κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν ήδη ζητήσει από τις Βρυξέλλες να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας δεύτερης έκδοσης του προγράμματος SAFE για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας — πριν ακόμη ξεκινήσει η διάθεση των πόρων από το πρώτο.

Οι δύο αξιωματούχοι της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις, δήλωσαν ότι η ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία εξετάζει ενεργά την ιδέα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, η ΕΕ δανείστηκε από κοινού χρήματα από την αγορά για να δανείσει στις κυβερνήσεις της ΕΕ για τα αμυντικά τους έργα. Για τις περισσότερες χώρες που δεν έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση AAA, αυτό σημαίνει σημαντικές εξοικονομήσεις. Επιπλέον, τα δάνεια μπορούν να έχουν διάρκεια έως και 45 έτη και περίοδο χάριτος 10 ετών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Η Επιτροπή έχει λάβει αιτήσεις για δάνεια αξίας περίπου 190 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος SAFE, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει ισχυρή ζήτηση για μια δεύτερη έκδοση, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Ωστόσο, είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε πόσα χρήματα μπορεί να είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο ενός δεύτερου προγράμματος. «Νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτό το μέσο. Το ερώτημα είναι πότε», είπε ο αξιωματούχος, υπονοώντας ότι το επόμενο έτος θα μπορούσε να είναι η ιδανική στιγμή. «Υπάρχουν βάσιμα επιχειρήματα ως προς το γιατί είναι σημαντικό να το έχουμε», πρόσθεσε η ίδια πηγή.