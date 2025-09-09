Διεθνείς αντιδράσεις για την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ - ΕΕ: Παραβίαση του διεθνούς δικαίου - Τραμπ: Ευθύνεται ο Νετανιάχου - Real.gr

Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα είναι η πρώτη επίθεση που δέχεται το Κατάρ από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία του πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Το εμιράτο του Κόλπου ήταν βρετανικό προτεκτοράτο από το 1916 και έγινε ανεξάρτητο το 1971, εντασσόμενο στον Αραβικό Σύνδεσμο και τα Ηνωμένα Έθνη την ίδια χρονιά.

Ενώ στρατιωτικές δυνάμεις του Κατάρ συμμετείχαν στον Πόλεμο του Κόλπου του 1990-91, όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ, το Κατάρ δεν δέχτηκε το ίδιο επίθεση.

Η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Η αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ φιλοξενεί το περιφερειακό αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και συντονίζει τις αναπτύξεις στη Συρία και το Ιράκ.

Μέχρι το 2033, η βάση αναμένεται να στεγάζει 15.000 στρατιώτες και βοηθητικό προσωπικό.

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στη βάση τον Ιούνιο σε απάντηση στον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά η αεροπορική άμυνα του Κατάρ αναχαίτισε την επίθεση. Δεν υπήρξαν θύματα.

Ενώ το Κατάρ και τα άλλα κράτη του Κόλπου θεωρούνται γενικά ασφαλή, έχουν σημειωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε αυτές τις χώρες.

Ισραηλινά μαχητικά έριξαν πάνω από 10 βόμβες

Περισσότερα από 10 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν πάνω από 10 βόμβες κατά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, δήλωσαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε ισραηλινά μμε.

Όλα τα πυρομαχικά έπληξαν μέσα σε δευτερόλεπτα ένα κτίριο όπου πιστεύεται ότι είχαν συγκεντρωθεί ηγέτες της Χαμάς.

Ένας αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο ότι το Ισραήλ είναι ολοένα και πιο αισιόδοξο ότι η επιδρομή ήταν επιτυχής, και ότι σκοτώθηκαν σε αυτήν ηγέτες της Χαμάς.

Νωρίτερα, πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι τα ηγετικά στελέχη του παλαιστινιακού κινήματος επέζησαν της ισραηλινής επίθεσης.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή, αλλά στα θύματα δεν συμπεριλαμβάνονται ανώτερα στελέχη της Χαμάς.

Τα στελέχη ήταν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ κατακεραύνωσε το Ισραήλ για την επιδρομή, λέγοντας ότι η επίθεση συνέβη καθώς η Ντόχα εργαζόταν για την προώθηση του πλαισίου συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων που καταρτίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

ΕΕ: Παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στην ευρύτερη περιοχή.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικού εταίρου της ΕΕ», τόνισε εκπρόσωπος της Κάγια Κάλας, της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα πρέπει να αποφευχθεί – δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», συμπλήρωσε.

Τραμπ: Αποκλειστικά απόφαση του Νετανιάχου η επίθεση στη Ντόχα – Όχι δική μου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στο Truth Social, ότι η απόφαση της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα, άνηκε εξολοκλήρου στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ δήλωσε πως ο οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έλαβαν γνώση για το επικείμενο πλήγμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σήμερα το πρωί, η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ επιτίθεται κατά της Χαμάς, η οποία, δυστυχώς, βρισκόταν σε μια περιοχή της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ. Αυτή ήταν μια απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, όχι εγώ.

Ο μονομερής βομβαρδισμός εντός του Κατάρ — μιας κυρίαρχης χώρας και στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, που εργάζεται σκληρά και με θάρρος, αναλαμβάνοντας ρίσκα μαζί μας για να μεσολαβήσει για την ειρήνη — δεν εξυπηρετεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε της Αμερικής.

Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, που έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία όσων ζουν στη Γάζα, είναι ένας άξιος στόχος.

Άμεσα διέταξα τον Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, κάτι που έκανε — δυστυχώς όμως, πολύ αργά για να αποτραπεί η επίθεση. Θεωρώ το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των ΗΠΑ και λυπάμαι ειλικρινά για την τοποθεσία της επίθεσης.

Θέλω όλοι οι όμηροι και οι σοροί των νεκρών να απελευθερωθούν και αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, τώρα!

Μίλησα επίσης με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά την επίθεση. Ο Πρωθυπουργός μου είπε ότι θέλει να επιτύχει ειρήνη. Πιστεύω ότι αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για ΕΙΡΗΝΗ.

Μίλησα επίσης με τον Εμίρη και τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησα για τη στήριξή τους και τη φιλία τους προς τη χώρα μας. Τους διαβεβαίωσα ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους.

Έχω δώσει εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να οριστικοποιήσει τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με το Κατάρ».

Σε δεύτερη ανάρτηση του ενημέρωσε πως η φοιτήτρια του Πρίνστον Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ, απελευθερώθηκε από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ.

Τέλος έγραψε εμφατικά:

«Θα αγωνίζομαι πάντα για τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και δεν θα τα παρατήσω ποτέ. ΧΑΜΑΣ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΤΩΡΑ!»

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Επικοινωνία Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του εμιράτου με κάθε τρόπο, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση – που συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» – υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, αύξηση των εντάσεων και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Το Βερολίνο καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ ως «απαράδεκτη»

Η Γερμανία καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

«Η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας με στόχο να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτή η επίθεση είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Καταδικάζει ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε απόψε τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον ηγετών της Χαμάς, υπογραμμίζοντας πως με αυτήν την ενέργεια διακυβεύεται περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

«Καταδικάζω τις ισραηλινές επιθέσεις στην Ντόχα, οι οποίες παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και εγείρουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή», αναφέρει ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση των ομήρων και μια τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή είναι η μόνη λύση για μακροχρόνια ειρήνη», συμπληρώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Απαράδεκτο, όποιο κι αν είναι το κίνητρο», λέει ο πρόεδρος της Γαλλίας

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς ήταν «απαράδεκτες, όποιο κι αν είναι το κίνητρο».

«Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαπλωθεί στην περιοχή», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας παράλληλα την «αλληλεγγύη προς το Κατάρ και τον εμίρη του, τον σεϊχη Ταμίμ αλ Θάνι».