Η ΕΕ συστήνει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας - Real.gr

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συνέστησε το Σάββατο στις αεροπορικές εταιρίες να αποφύγουν τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα, η οποία νωρίτερα είχε στοχοποιηθεί από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, εκτιμώντας ότι η πιθανή ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας αποτελεί "υψηλό κίνδυνο για τις πολιτικές πτήσεις".

“Δεδομένων των αμερικανικών πληγμάτων και του υψηλού επιπέδου έντασης συνολικότερα, η Βενεζουέλα είναι πιθανό να διατηρήσει αυξημένα επίπεδα συναγερμού για τις αεροπορικές της δυνάμεις και τις μονάδες της αντιαεροπορικής της άμυνας, κυρίως υπό το πρίσμα της πιθανότητας περαιτέρω στοχευμένων στρατιωτικών ενεργειών. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού και/ή λανθασμένης αναγνώρισης αξιολογείται ως υψηλός”, αναφέρει λεπτομερώς το ενημερωτικό δελτίο του EASA.

Η σύσταση του EASA ισχύει έως την 9η Ιανουαρίου.

Ελάχιστες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες εξυπηρετούν ακόμη τη Βενεζουέλα, καθώς οι εντάσεις με τις ΗΠΑ αυξάνονταν συνεχώς τους τελευταίους μήνες.