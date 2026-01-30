Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών - Real.gr

Οι κανόνες της ΕΕ υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η οδηγία περιλαμβάνει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων και εισάγει διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εγκλημάτων αυτών και της προστασίας των παιδιών-θυμάτων. Η οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να προωθούν την τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων και να διασφαλίζουν ότι στους παραβάτες διατίθενται αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης.
Οι ελληνικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ