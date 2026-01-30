Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών - Real.gr

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι έστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές, λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Οι κανόνες της ΕΕ υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η οδηγία περιλαμβάνει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων και εισάγει διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εγκλημάτων αυτών και της προστασίας των παιδιών-θυμάτων. Η οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να προωθούν την τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων και να διασφαλίζουν ότι στους παραβάτες διατίθενται αποτελεσματικά προγράμματα ή μέτρα παρέμβασης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης.

Οι ελληνικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ