Η επόμενη μέρα στη Γαλλία μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού - Οι κινήσεις του Μακρόν - Real.gr

Σε περίοδο πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας εισέρχεται η Γαλλία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Μακρόν «θα δεχθεί την Τρίτη τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του», η οποία δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης μετά την παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού λιτότητας.

Σύμφωνα με τη Figaro, το πρόβλημα για τον Εμανουέλ Μακρόν δεν είναι τόσο να βρει το κατάλληλο πρόσωπο όσο να βρει τον σωστό ρυθμό μετά την πτώση του Φρανσουά Μπαϊρού. Η καθυστέρηση θα θεωρηθεί ένδειξη αδυναμίας· η βιασύνη κινδυνεύει να συγχέει την ταχύτητα με την προχειρότητα. Ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας, για να επιβιώσει, θα πρέπει να εξασφαλίσει μια συμφωνία μη λογοκρισίας — μια τεράστια πρόκληση, καθώς οι αντιπολιτεύσεις είναι πλέον απρόθυμες να στηρίξουν μια εξουσία «πιο αδύναμη από ποτέ».

Η Εθνική Συσπείρωση (RN) ποντάρει σε μια ταχεία διάλυση, βέβαιο ότι θα ωφεληθεί. Οι σοσιαλιστές βρίσκονται στριμωγμένοι ανάμεσα σε έναν προϋπολογισμό που θεωρείται μη ρεαλιστικός και στις επιθέσεις της Ανυπότακτης Γαλλίας, που ζητά την καθαίρεση του προέδρου. Όσο για τους Ρεπουμπλικάνους, αρνούνται να παρασυρθούν στον «Τιτανικό». Μέσα σε αυτό το τοπίο, δεν διαφαίνεται καμία θαυματουργή συμμαχία. Η πιθανότητα μιας αναγκαστικής διάλυσης, αφού χάθηκε η ευκαιρία μιας ελεγχόμενης διάλυσης, πλανάται ως άμεση απειλή για το Ελιζέ.

Με 194 ψήφους υπέρ, έναντι 364 κατά, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού καταψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευση. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του, ο Μπαϊρού σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του σήμερα.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός μίλησε χθες για μια «δοκιμασία αλήθειας» για την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, στην ομιλία που άνοιξε σήμερα την κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης η οποία θα κλείσει με την ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που αναμένεται να οδηγήσει στην ανατροπή της κυβέρνησης και να βυθίσει ξανά τη Γαλλία σε πολιτική κρίση.

«Αυτή τη δοκιμασία αλήθειας ως επικεφαλής της κυβέρνησης (…) είναι κάτι που ήθελα», δήλωσε ο Μπαϊρού ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβίωση της χώρας «διακυβεύεται» λόγω της «υπερχρέωσής» της (114% του ΑΕΠ).

«Η χώρα μας εργάζεται, νομίζει ότι γίνεται πλουσιότερη και κάθε χρόνο γίνεται φτωχότερη. Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», είπε στην ομιλία που διακόπηκε από ύβρεις που ξεστόστιμαν βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα», προειδοποίησε ο Μπαϊρού, συγκρίνοντας την «υποταγή στο χρέος» με την «υποταγή στη στρατιωτική βία», στερώντας από τους ανθρώπους τις ελευθερίες τους.

«Σας μιλώ παίρνοντας στην κυριολεξία τις αρχές μας, αρχές που ορίζονται στο Αρθρο 27 του Συντάγματος: «Το δικαίωμα ψήφου των μελών του Κοινοβουλίου είναι προσωπικό»», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Αυτό σημαίνει ότι, επί της αρχής, συνθήματα δεν έχουν θέση εδώ. Αυτό που έχει θέση εδώ είναι η προσωπική συνείδηση κάθε μέλους του κοινοβουλίου του έθνους», τόνισε ο Μπαϊρού.

Το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε έτοιμο να κυβερνήσει αν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τους το ζητήσει, δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας