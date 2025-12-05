Η Γαλλία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της Eurovision - Real.gr

Εξέφρασε την αντίθεσή της στο μποϊκοτάζ που ανακοινώθηκε από διάφορες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία.

Η Γαλλία επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2026 και τη στήριξή της στην παρουσία του Ισραήλ σε αυτόν, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο μποϊκοτάζ που ανακοινώθηκε από διάφορες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου France Télévisions επανέλαβε τη στήριξη του ομίλου στη συμμετοχή του ισραηλινού δικτύου ΚΑΝ στον διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία τον επόμενο Μάιο.

Η διοργάνωση της Eurovision εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δικτύων που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), της οποίας επικεφαλής είναι η πρόεδρος της France Télévisions Ντελφίν Ερνότ Κουνσί.

Στη γενική συνέλευση της EBU χθες, Πέμπτη, στη Γενεύη, «μεγάλη πλειονότητα» δικτύων «συμφώνησαν να μην πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή» του Ισραήλ, κάτι που ζητούσαν πολλές χώρες λόγω της πολιτικής του στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης.