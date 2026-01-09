Η Γαλλία καλεί τις ιρανικές Αρχές να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» - Real.gr

Η Γαλλία «κατανοεί τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού» και καλεί τις αρχές του Ιράν να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, δήλωσε σήμερα γαλλική διπλωματική πηγή σε δημοσιογράφους.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τα γεγονότα στο Ιράν», πρόσθεσε η πηγή αυτή. «Κατανοούμε τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού για ελευθερία της έκφρασης και των διαδηλώσεων», πρόσθεσε η πηγή αυτή, σύμφωνα με το AFP.

Χθες αναφέρθηκε διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα στο Ιράν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας NetBlocks, καθώς συνεχίζονταν οι διαμαρτυρίες στη χώρα κατά των οικονομικών δυσχερειών.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους ορισμένων διαδηλωτών και καλούμε τις ιρανικές αρχές να ερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες στις οποίες σημειώθηκαν αυτοί οι θάνατοι», σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή που επικαλέστηκε το Reuters.

«Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις του βάσει των διεθνών του δεσμεύσεων», πρόσθεσε.