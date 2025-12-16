Η Γαλλία ζητεί «ισχυρές» εγγυήσεις για την Ουκρανία πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το εδαφικό ζήτημα - Real.gr

Η Γαλλία ζήτησε εκ νέου την καθιέρωση «ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας» για το Κίεβο προτού θιγεί το ακανθώδες ζήτημα των ουκρανικών εδαφών, την παραχώρηση των οποίων αξιώνει η Μόσχα, ανακοινώθηκε σήμερα από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ύστερα από συναντήσεις για το ζήτημα αυτό στο Βερολίνο.

«Επιθυμούμε πρωτίστως ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για τα εδάφη», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

«Έχουμε προοδεύσει στο ζήτημα των εγγυήσεων, στη βάση της εργασίας που επετεύχθη από τον συνασπισμό των προθύμων, χάρη σε αποσαφήνιση των λεπτομερειών της αμερικανικής υποστήριξης», διευκρίνισε το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένως δεσμευτεί να εξασφαλίσει γρήγορα ειρήνευση στην Ουκρανία, θέλει παύση των εχθροπραξιών με οποιοδήποτε κόστος. Έχει πολλαπλασιάσει τις ενδείξεις ενόχλησης απέναντι στο Κίεβο, την ώρα που η χώρα του αποτελεί βασικό υποστηρικτή της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε το 2022, όπως επισημαίνει το AFP.

Αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο, κρίθηκε πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα, και το Κίεβο, καθώς και οι Ευρωπαίοι προσπαθούν έκτοτε να το αναδιαμορφώσουν.

Την Κυριακή και χθες, Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό.

Δείπνο εργασίας προβλεπόταν στη συνέχεια ανάμεσα σε αυτούς και Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος.

Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το εδαφικό ζήτημα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια.

Η Ρωσία διεκδικεί την προσάρτηση αρκετών ουκρανικών περιφερειών, τις οποίες δεν έχει θέσει πλήρως υπό τον έλεγχό της, και ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε το Κίεβο να αποδεχθεί να παραχωρήσει μέρος των εδαφών του, όπως επισημαίνει το AFP.

Το Ντονμπάς, βιομηχανική περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του Κρεμλίνου. Ωστόσο η περιοχή αυτή συνιστά σύμβολο και σημαντικό φράγμα προστασίας για την υπόλοιπη Ουκρανία, καθώς υπάρχουν εκεί σημαντικές οχυρώσεις.

Η προστασία που θα δοθεί στο Κίεβο συνιστά άλλη μια βασική παράμετρο στις συνομιλίες αυτές. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρότειναν χθες, Δευτέρα, μια «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία».

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει να καταλήξει επιτέλους σε μια συμφωνία σχετικά με προσφυγή στα δεκάδων δισεκατομμυρίων παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως στο Βέλγιο, για να βοηθήσει τον ουκρανικό στρατό, καθώς και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ωστόσο σε αυτό εξακολουθούν να εγείρονται εμπόδια, κυρίως καθώς η βελγική κυβέρνηση φοβάται αντίποινα.

Το ζήτημα αυτό θα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η προσεχής σύνοδος κορυφής της ΕΕ που πρόκειται να διεξαχθεί από την Πέμπτη τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν, «για τη χρηματοδότηση της πολιτικής και στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, εμείς είμαστε ουδέτεροι όσον αφορά τη λύση που θα υιοθετηθεί από τη στιγμή που θα προσφέρει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να αντέξει μακροπρόθεσμα».

«Έχουμε ήδη εξασφαλίσει για παρατεταμένη διάρκεια την ακινητοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, πράγμα που δίνει ένα σαφές μήνυμα», τόνισε, καταλήγοντας η πηγή αυτή.