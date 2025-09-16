«Η Γάζα καίγεται» - Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης - «Είναι το πρώτο βήμα» λέει ο στρατός - Real.gr

Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε το «κύριο» μέρος της χερσαίας επιχείρησής του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε σήμερα αξιωματικός του ισραηλινού στρατού.

«Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε την προηγούμενη νύκτα (…) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς» εκεί, δήλωσε ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς.

«Βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ αξιωματούχοι του διαβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση θα κρατήσει όσο χρειαστεί μέχρι να εξοντωθεί η Χαμάς από την περιοχή.

Ο αξιωματικός αυτός επεσήμανε ότι ο στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας με γοργούς ρυθμούς, αλλά με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

Οι ισραηλινές ένοπλές δυνάμεις (IDF) επεσήμαναν ότι τα στρατεύματά τους έχουν αρχίσει «να εξαρθρώνουν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF αποτυπώνεται η εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και ο χώρος στον οποίο διεξάγεται η νέα χερσαία επίθεση.

⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment. Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x — Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

«Η Γάζα καίγεται»

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε σήμερα την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς του στρατού της χώρας του στην πόλη της Γάζας και περίχωρά της.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω X.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο κ. Κατς.

O στρατός του Ισραήλ άρχισε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, αναφέρουν διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post τα άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης.

Η πόλη της Γάζας συνταράσσεται από σφοδρούς και συνεχείς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ που έκανε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να εκφράσει την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

The Israeli military has struck and destroyed a residential tower block in Gaza City – said to be the tallest building in the Gaza Strip. Israel said the building was being used to hide “terrorist infrastructure”. Latest world news: https://t.co/wB3vdQsaky pic.twitter.com/9fDyHP5Ykr — Sky News (@SkyNews) September 15, 2025

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα – Τι αναφέρει έκθεση ερευνητών

Εκθεση στην οποία συμπεραίνουν πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, έδωσαν στη δημοσιότητα ερευνητές του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ αναφέρει ότι υπάρχει εύλογη βάση για να εξαχθεί το συμπέρασμα πως τέσσερις από τις πέντε γενοκτονικές πράξεις που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο, έχουν διαπραχθεί από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς το 2023.

Αυτές είναι:

η δολοφονία μελών μιας ομάδας,

η πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης,

η σκόπιμη πρόκληση συνθηκών που αποσκοπούν στην καταστροφή της ομάδας,

η αποτροπή γεννήσεων.

Επίσης, όπως αναφέρει το BBC, οι ερευνητές του ΟΗΕ, αναλύοντας δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων (μεταξύ αυτών και του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου), επισημαίνουν ότι «υποκινούν τη διάπραξη γενοκτονίας».

Η 72 σελίδων νομική ανάλυση της Επιτροπής είναι το ισχυρότερο πόρισμα των Ηνωμένων Εθνών έως τώρα, αλλά το σώμα αυτό είναι ανεξάρτητο και δεν μιλά επισήμως εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία, αλλά δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να το πράξουν.

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, που απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση, χαρακτηρίζοντάς την «παραποιημένη και ψευδή».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ κατηγόρησε τους τρεις εμπειρογνώμονες της επιτροπής ότι λειτουργούν ως «αντιπρόσωποι της Χαμάς» και βασίζονται «εξ ολοκλήρου σε ψευδείς ισχυρισμούς της Χαμάς», που «έχουν ήδη αποδειχθεί εντελώς ψευδείς».

«Σε πλήρη αντίθεση με τα ψέματα της έκθεσης, η Χαμάς είναι αυτή που επιχείρησε γενοκτονία στο Ισραήλ – δολοφονώντας 1.200 άτομα, βιάζοντας γυναίκες, καίγοντας οικογένειες ζωντανές και δηλώνοντας ανοιχτά τον στόχο της να σκοτώσει κάθε Εβραίο», πρόσθεσαν.

Σημειώνεται πως από τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 64.905 άτομα και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει επίσης εκτοπιστεί επανειλημμένα.

Εκτιμάται επίσης πως πάνω από το 90% των σπιτιών έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής έχουν καταρρεύσει, ενώ εμπειρογνώμονες σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ, έχουν κηρύξει λιμό στην πόλη της Γάζας.

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2021 με σκοπό τη διερεύνηση όλων των φερόμενων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σημειώνεται πως πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι η Νάβι Πιλάι, πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη Νότια Αφρική, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του διεθνούς δικαστηρίου για τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Η Πιλάι δήλωσε ότι οι καταστάσεις είναι συγκρίσιμες. «Όταν κοιτώ τα γεγονότα στη γενοκτονία στη Ρουάντα, είναι πολύ, πολύ παρόμοια με αυτό. Αφαιρείς την ανθρώπινη ιδιότητα από τα θύματά σου. Γίνονται ζώα, και άρα, χωρίς συνείδηση, μπορείς να τα σκοτώσεις», είπε.