«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης - Σφοδροί βομβαρδισμοί - Real.gr

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς τόνισε σήμερα την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους σφοδρούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς του στρατού της χώρας του στην πόλη της Γάζας και περίχωρά της.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», ανέφερε ο υπουργός μέσω X.

«Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε ο κ. Κατς.

O στρατός του Ισραήλ άρχισε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, αναφέρουν διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post τα άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης.

Η πόλη της Γάζας συνταράσσεται από σφοδρούς και συνεχείς βομβαρδισμούς τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Ιερουσαλήμ που έκανε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να εκφράσει την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

The Israeli military has struck and destroyed a residential tower block in Gaza City – said to be the tallest building in the Gaza Strip. Israel said the building was being used to hide “terrorist infrastructure”. Latest world news: https://t.co/wB3vdQsaky pic.twitter.com/9fDyHP5Ykr — Sky News (@SkyNews) September 15, 2025

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

השעה 3:00 עינב צנגאוקר, מישל אילוז, ענת אנגרסט, אופיר ברסלבסקי ועוד משפחות הביאו שמיכות ושקי שינה – כי המשטרה לא מאפשרת לבנות אוהלים בשטח – ומתכוונות לעשות פה את הלילה ואולי גם את הימים הקרובים. עינב אומרת שהם לא מתכוונים לעזוב את הכביש pic.twitter.com/PILWqyqBYw — Bar Peleg (@bar_peleg) September 16, 2025

Ρούμπιο: Η Χαμάς έχει ένα «πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για να δεχθεί μια συμφωνία

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα ότι η Χαμάς δεν διαθέτει παρά μερικές ημέρες για να δεχθεί μια κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε ιδιαιτέρως ισχυρά πλήγματα επί της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία» με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε πια μήνες», αλλά «πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ για το Κατάρ.

«Η υπ’ αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: ‘Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή’», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα εξάλλου με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει το ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο εμιράτο.

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σ’ αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Έντονη ανησυχία και αντιδράσεις

Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση, η οποία ακολουθεί τις αεροπορικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς της περιοχής, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία διεθνώς, καθώς η κατάσταση στην περιοχή της Γάζας παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ ξεκίνησε αεροπορική επιδρομή εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές του ενέργειες που έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν σταδιακά επεκτείνει τις αεροπορικές επιδρομές μέσα και γύρω από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, αλλά μέχρι στίγμης δεν είχαν στείλει χερσαίες δυνάμεις στην πυκνοκατοικημένη βόρεια πόλη, όπου πιστεύεται ότι βρίσκουν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Οι Παλαιστίνιοι αντιδρούν σφοδρά στις επιθέσεις και εκφράζουν ανησυχία για την αυξανόμενη απώλεια αθώων ζωών και τις καταστροφές σε υποδομές. Ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις καλούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες. Ο στρατός έχει παροτρύνει όλους στην Πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή, με αρκετούς όμως να παραμένουν στην περιοχή καθώς φοβούνται ότι άλλες περιοχές στη Λωρίδα δεν είναι ασφαλέστερες.

Μέλη οικογενειών των ομήρων στη Γάζα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου του ζητούν να σταματήσει

Την ίδια ώρα μέλη των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα έφτασαν στην πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ καθώς ξεκίνησε η Επιχείρηση «Το Άρμα του Γεδεών II» στην Πόλη της Γάζας, για να διαμαρτυρηθούν για την κίνηση και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για τους ομήρους, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

«Μετά από 710 νύχτες αιχμαλωσίας από τρομοκράτες, η σημερινή νύχτα θα μπορούσε να είναι η τελευταία νύχτα για τους ομήρους που μόλις και μετά βίας επιβιώνουν και η τελευταία μας ευκαιρία να εντοπίσουμε και να ανακτήσουμε τους νεκρούς για αξιοπρεπή ταφή», αναφέρει ανακοίνωσή τους.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου φέρει προσωπική ευθύνη για την τύχη των ομήρων. Ο λαός του Ισραήλ δεν θα συγχωρήσει τη θυσία των ομήρων και των στρατιωτών».

Με πληροφορίες από Axios, Reuters, Jerusalem Post, ΑΠΕ-ΜΠΕ