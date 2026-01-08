Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύει περαιτέρω επιθέσεις στη Βενεζουέλα - Real.gr

Η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα ψήφισμα που θα απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξέταση του θέματος στην 100μελή Βουλή.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοι του Τραμπ ψήφισαν υπέρ μαζί με όλους του Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια δραματική στρατιωτική επιδρομή στο Καράκας.

Δύο προηγούμενες προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιων ψηφισμάτων μπλοκαρίστηκαν στη Γερουσία πέρυσι από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του Τραμπ, καθώς η κυβέρνηση αύξησε τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη στη νότια Καραϊβική που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε κατά της «ανοησίας» πέντε Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, που του κατάφεραν ένα πλήγμα ψηφίζοντας υπέρ του περιορισμού των στρατιωτικών εξουσιών του στη Βενεζουέλα.

Αυτοί οι πέντε γερουσιαστές (Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μαρκόφσκι, Ραντ Πολ, Τζος Χόλεϊ, Τοντ Γιανγκ) «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν», έγραψε σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας: «Αυτή η ψήφος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική άμυνα και ασφάλεια των ΗΠΑ», κρίνοντας πως το κείμενο που εξέτασε η Γερουσία των ΗΠΑ ήταν «αντισυνταγματικό».